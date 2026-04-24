Culisele vizitei lui Ilie Bolojan la Ministerul Energiei. Bogdan Chirieac: Avem o problemă fundamentală!

România ar putea ajunge să își frâneze dezvoltarea reală a capacităților energetice, din cauza numărului prea mare de proiecte aprobate ce au rămas doar pe hârtie. În prezent, există avize tehnice de racordare (ATR) pentru 80-81 de gigawați, în condițiile în care vârful de consum al țării este de doar 9 gigawați.

România riscă blocaj în dezvoltarea energetică din cauza proiectelor speculative

În acest sens, premierul Ilie Bolojan a mers, în această dimineață, la Ministerul Energiei, instituție pe care o va conduce interimar, după demisia ministrului PSD Bogdan Ivan. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, ce ar dori să rezolve Ilie Bolojan din postura de ministru interimar al Energiei.

”Ce credeți că a căutat premierul Ilie Bolojan, vineri dimineață, la Ministerul Energiei, atâta timp cât nu a preluat oficial interimatul?”, a întrebat moderatoarea de la Realitatea Plus.

”Dorește să rezolve problema cu ATR-urile (n.red. avizele tehnice de racordare), cu blocajul în investițiile solare și eoliene, fiindcă s-au emis autorizații pe hârtie pentru 80.000 de megawați, când toată rețeaua României e de 9.000 de megawați putere instalată, dar cei care vor să investească cu adevărat nu pot din cauza băieților deștepți. Este o problemă pe care dânsul a tot evocat-o, în ultimele 3 luni, și vrea să schimbe fundamental legea, în așa fel încât doar investitorii cu bani efectiv, care au capacitatea să investească, să poate să facă treabă”, a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: ”România, în dificultate energetică și economică din cauza măsurilor fiscale și birocratice”

”Altminteri, puterea rețelei este deja alocată și ca să poți să intri acolo trebuie să plătești multe milioane celor care dețin acele hârtii. Nu este un lucru rău că vrea să se ocupe de așa ceva, pentru că România este într-o situație energetică foarte dificilă, acesta este adevărul. Prin urmare, va face lucruri, care unele sunt și în regulă, altele de așteptat, însă problema fundamentală este că domnia sa nu a avut un program economic și a lovit cumplit mediul privat, prin majorările aberante de taxe și impozite plus barierele administrativ - birocratice pe care le-a pus investitorilor au pus economia României în genunchi. Iar odată cu economia, toată România e în genunchi în momentul acesta”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

Măsuri mai stricte pentru eliminarea proiectelor energetice speculative. ANRE vizează creșterea garanției de racordare la 20%

Amintim că, recent, Guvernul a transmis către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) mai multe propuneri despre proiectul de ordin ce vizează majorarea garanției de racordare pentru noile capacități de producție de energie, afirmând că măsurile propuse inițial nu sunt suficiente, astfel încât să se elimine proiectele speculative.

De asemenea, ANRE a pus în dezbatere publică, pe data de 6 martie, un proiect ce prevede creșterea garanției de racordare de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare. Obiectivul este de a scădea numărul proiectelor ce blochează capacitatea în rețea, dar fără a fi finalizate.