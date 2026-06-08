Negocieri pentru noul Guvern. Eugen Tomac, anunț despre noul Executiv / Update: Ilie Bolojan, reacție

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Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut luni declarații despre Executivul pe care îl propune.

Update: Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut declarații, după consultările cu Eugen Tomac.

„Am discutat lucrurile în mod direct vizavi de formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, deoarece nu are posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, fără o susținere parlamentară.

Un Guvern care nu sea bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România.

Am discutat și despre absorbția fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR, iar pentru asta e nevoie să îndeplinim reformele asumate în 2021 și pe care nu le-am făcut. Sunt nouă legi care trebuie adoptate în Parlament“, a zis Ilie Bolojan.

Știrea inițială:

În cadrul unor declarații de presă făcute luni la sediul Partidului Național Liberal, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre Guvernul pe care îl va propune.

„În ultimele trei zile am avut zeci de întâlniri cu foarte multe persoane. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, un guvern tehnic, nu unul politic, fiindcă avem de luat o serie de decizii importante.

Trebuie să fim realiști în același timp și să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României, de țintele pe care le avem stabilitate pentru deficit - iar aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene, ci este vital să ne punem ordine în bugetul național, astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii.

Lista cu miniștrii încă nu am finalizat-o, pentru că îmi doresc să am cel puțin 2-3 propuneri pentru fiecare minister, iar decizia în ceea ce privește ministrul propus să fie a mea. Pentru o parte din membrii viitorului cabinet, lucrurile s-au încheiat, dar pentru câteva ministere urmează ca azi, mâine și cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet“, a zis premierul desemnat Eugen Tomac.