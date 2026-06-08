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Vasile Grec, primarul comunei Sânger din județul Mureș, a vorbit despre referendumul de demitere care are loc duminică, 14 iunie 2026, în localitate.

Comuna Sânger din județul Mureș organizează duminică, 14 iunie 2026, un referendum pentru demiterea primarului. Acțiunea a fost declanșată după un ordin emis de Prefectul județului Mureș, în urma mai multor conflicte locale între fosta și actuala administrație.

Procesul electoral este gestionat de Biroul Electoral de Circumscripție Sânger, iar buletinele de vot și activitățile logistice au fost aprobate de Autoritatea Electorală Permanentă.

L-am contactat pe Vasile Grec, primarul din Sânger care duminică se va confrunta cu referendumul de demitere, după ce la Prefectura județului Mureș au fost depuse semnăturile necesare pentru acest demers.

Potrivit edilului, este vorba de o „execuție“ instrumentată cu ajutorul prefecturii, după ce au fost depuse niște semnături „pe care nimeni nu le-a văzut“.

„Doar Prefectura știe. Aceste semnături pot să fie strânse și din altă localitate“, a declarat edilul pentru DC News.

Vasile Grec a mai precizat că ieri a făcut o întâlnire cu locuitorii din comuna Sânger, iar dintre cei prezenți la reuniune, „doar doi au fost nemulțumiți“.

„Din Cipăieni (n.r. un alt sat al UAT Sânger) nu au fost persoane nemulțumite. Totul este din cauza unor interese economice ca să mă elimine pe mine“, a spus Vasile Grec.

Primar: Dacă rămân primar, nu-mi va fi ușor, pentru că atacurile vor continua

În privința persoanelor implicate în acest demers, edilul actual a precizat că „fostul primar din comună a inițiat referendumul“ și a adăugat că acesta se confruntă cu mai multe probleme în justiție.

„De când sunt eu primar, are două trimiteri în judecată, pe penal, cu calitate de inculpat, plus alte dosare care vin tăvălug. Chiar dacă justiția nu își face treaba, aceste dosare există“, a punctat primarul.

„Suntem singura comună din Mureș care avem zero proiecte prin PNRR. Dar totuși eu am reușit și săptămâna trecută mi s-a aprobat o școală nouă cu peste trei milioane de euro. Pe Anghel Saligny am reușit să deblochez canalizarea, plus modernizarea iluminatului public cu AFM, o să avem digitalizarea. Nu mă las! E prea mare bătaia pe mălai aici“, a mai precizat edilul comunei Sânger.

„Ca referendumul să se valideze trebuie să se prezinte 30% din locuitori, dar eu le-am indicat susținătorilor mei să meargă. Dacă pragul de trecere era de 50%, nu mergeam și era simplu (n.r. nu s-ar fi prezentat un procent atât de mare), dar trebuie să mergem și noi. Trebuie să am peste 50% din cei care se prezintă la vot pentru a rămâne în funcție.

Dacă rămân, pentru mine va fi greu, pentru că probabil se vor înteți luptele, dacă nu reușesc să mă elimine“, a concluzionat primarul Vasile Grec.