Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Când ajunge liderul chinez la Casa Albă

Președinții american Donald Trump (s) și chinez Xi Jinping (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe liderul chinez Xi Jinping la Washington, pe 24 septembrie, la patru luni după vizita sa oficială la Beijing.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că va discuta despre inteligenţă artificială cu preşedintele chinez Xi Jinping, odată cu vizita acestuia în SUA pe 24 septembrie, relatează Reuters.

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. În timp ce se afla la Beijing, Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă.

„Preşedintele Xi vine în vizită pe 24 septembrie, şi am vorbit despre inteligenţă artificială când am fost la Beijing, iar acum vom vorbi din nou”, a spus Donald Trump.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio şi omologul său chinez Wang Y au discutat despre nevoia de a identifica zone de cooperare pentru a pune bazele pentru „o vizită foarte pozitivă”, potrivit Agerpres.

Trump îl primește pe Xi în SUA, la patru luni după vizita sa în China

Vizita oficială a lui Xi se desfășoară la patru luni distanță de la vizita președintelui american Donald Trump în China, din mai, întâlnire care a reprezentat primul contact direct la cel mai înalt nivel dintre cei doi lideri de la revenirea acestuia la Casa Albă.

Vizita liderului de la Washington a avut ca obiectiv relansarea dialogului dintre cele mai mari economii ale lumii. Xi Jinping l-a primit pe Trump cu onoruri de stat la Beijing, într-o ceremonie fastuoasă la Palatul Poporului. Cei doi au transmis public mesaje de respect reciproc și de disponibilitate pentru o relație mai stabilă între Washington și Beijing.

În cadrul discuțiilor, liderii au abordat principalele dosare care tensionează relațiile bilaterale, inclusiv comerțul, Taiwanul, inteligența artificială, accesul companiilor americane pe piața chineză, dar și conflictele din Iran și Ucraina. Trump a afirmat că SUA și China au interese comune mai numeroase decât diferențele care le separă, în timp ce Xi a pledat pentru o relație bazată pe cooperare, beneficii reciproce și stabilitate strategică.

A doua zi a vizitei, Trump a fost primit la Zhongnanhai, sediul conducerii Partidului Comunist Chinez, un gest diplomatic rar, interpretat drept un semnal al importanței acordate relației de către Beijing.

Potrivit autorităților chineze, cei doi lideri au convenit asupra construirii unei „relații de stabilitate strategică constructivă” pentru următorii ani. Trump a susținut că au fost obținute progrese și în plan comercial, inclusiv privind posibile achiziții chineze de produse americane, deși nu au fost anunțate acorduri concrete.