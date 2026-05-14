Xi Jinping l-a primit cu mare fast pe Trump la Beijing. Președintele american: Ești un mare lider. E o onoare să fiu alături de tine
Data publicării: 14 Mai 2026

Xi Jinping l-a primit cu mare fast pe Trump la Beijing. Președintele american: Ești un mare lider. E o onoare să fiu alături de tine
Autor: Elena Aurel

Xi Jinping si Donald Trump; foto Agerpres Preşedintele chinez, Xi Jinping, şi preşedintele american, Donald Trump. Foto: Agerpres

Xi Jinping l-a primit pe Donald Trump la Beijing.

Preşedintele chinez, Xi Jinping, l-a primit joi cu mare fast la Beijing pe omologul său american, Donald Trump, înainte de a aborda numeroasele subiecte de dezacord, cu impactul lor mondial, de la comerţ la Iran, incluzând Taiwanul, scrie AFP şi Agerpres. 

Cei doi lideri şi-au dat mâna la baza treptelor impunătorului Palat al Poporului, un reper important al puterii învecinat în inima capitalei cu imensa piaţă Tiananmen, pavoazată în culorile chineze şi americane.

Xi Jinping şi Donald Trump, îmbrăcaţi în costume închise la culoare, au ascultat imnurile naţionale şi au trecut în revistă o gardă militară în salve de tunuri, apoi au păşit pe covorul roşu în faţa unei mulţimi de copii care purtau flori şi fluturau steagurile celor două ţări, scandând "Un bun venit, un bun venit, un bun venit călduros!".

China a dorit să-l primească pe Donald Trump cu mare fast pentru prima vizită a unui preşedinte american, întreprinsă în 2017 tot de actualul lider la Casa Albă.


VEZI ȘI: JD Vance recunoaște că inflația din SUA a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Preşedintele american l-a lăudat pe Xi Jinping

Donald Trump l-a lăudat pe Xi Jinping și a spus despre acesta că este un mare lider și prieten și că relațiile dintre SUA și China vor deveni mai bune.

„Este o onoare să fiu alături de tine. Este o onoare să fiu prietenul tău, iar relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată. Ești un mare lider. Spun tuturor că ești un mare lider. Uneori, oamenilor nu le place să audă asta, dar o spun oricum, pentru că este adevărat. Eu spun doar adevărul”, a spus Donald Trump.

Donald Trump a fost impresionat de copiii care au participat la momentul artistic organizat pentru primirea sa la Beijing.

„Am fost deosebit de impresionat de acei copii. Erau fericiți, erau frumoși. Acei copii erau minunați și reprezintă atât de multe lucruri”, a mai spus preşedintele american.

Xi Jinping a spus că relația dintre China și SUA trebuie să se bazeze pe cooperare, interese comune și beneficii reciproce.

„Am crezut întotdeauna că cele două țări ale noastre au mai multe interese comune decât diferențe. Succesul uneia este o oportunitate pentru cealaltă, iar o relație bilaterală stabilă este benefică pentru lume. Putem oare, în interesul bunăstării celor două popoare ale noastre și al viitorului umanității, să construim împreună un viitor mai luminos pentru relațiile noastre bilaterale?”, a spus preşedintele chinez. 

VEZI ȘI: Acțiunea militară în Cuba, scenariu tot mai probabil. Trump și Rubio intensifică retorica dură, după modelul Venezuela și Iran

„Lumea a ajuns la o nouă răscruce de drumuri”

„În prezent, o transformare fără precedent în ultimul secol se accelerează la nivel global, iar situația internațională este fluidă și turbulentă. Lumea a ajuns la o nouă răscruce de drumuri”, a mai spus Xi Jinping.

Președintele american a spus că în delegația SUA se află unii dintre cei mai importanți lideri de afaceri americani, interesați să dezvolte relații comerciale cu China. 

„Nu am vrut pe cei de pe locul al doilea sau al treilea din companie. Am vrut doar pe cei de top, iar ei sunt aici astăzi pentru a vă prezenta omagiile lor și pentru a-și arăta respectul față de China”, i-a spus Trump lui Xi în timpul părții publice a întâlnirii lor. Ei așteaptă cu nerăbdare să facă comerț și afaceri, iar din partea noastră va fi o relație total reciprocă”, a afirmat Donald Trump.

Comentarii (1)

rasvan   •   14 Mai 2026   •   10:06

Tare sunt curios daca si Nicusor al nostru ,are curaj sa mearga in CHINA,un prieten vechi si statornic al ROMANIEI.China nu uita ca Romania a ajutat-o in 1974 sa devina membru ONU,multi chinezi au studiat pe vremea lui nea Nicu,in tara noastra,pana dupa 90.singura cursa directa din tarile de sub umbrela URSS,era Bucuresti -Beijing e.t.c.

