Germania pregătește pedepse mai severe pentru folosirea „drogului violului”. Autorii riscă minimum cinci ani de închisoare

Germania pregătește modificări legislative care prevăd pedepse mai aspre pentru persoanele care folosesc așa-numitul „drog al violului” în scopul comiterii unor agresiuni sexuale sau furturi. Cabinetul cancelarului Friedrich Merz a aprobat un proiect de lege care stabilește o pedeapsă minimă de cinci ani de închisoare pentru cei care administrează astfel de substanțe victimelor.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Parlament.

Drogurile sunt administrate, de cele mai multe ori, în baruri și cluburi

Autoritățile germane nu au statistici naționale privind numărul cazurilor în care au fost folosite substanțe menite să lase victimele fără apărare înaintea unei agresiuni sexuale.

Potrivit informațiilor prezentate de presa germană, cele mai multe incidente au loc în baruri sau cluburi, unde substanțele sunt introduse pe ascuns în băuturi. Există însă și situații în care victimele au fost drogate chiar în propria locuință, de persoane cunoscute sau de vizitatori.

Ministrul Justiției: „Este o formă în mod special revoltătoare de violenţă sexuală”

Stefanie Hubig a declarat miercuri că folosirea acestor substanțe reprezintă „o formă în mod special revoltătoare de violenţă sexuală, şi afectează femeile în special”. Oficialul german a explicat că reforma face parte din strategia mai amplă a guvernului pentru întărirea măsurilor de protecție împotriva violenței.

Potrivit agenției DPA, citată de Agerpres, cazul Gisèle Pelicot din France a readus în atenția opiniei publice gravitatea utilizării acestor substanțe în cazurile de viol.

În Franța, fenomenul este cunoscut sub denumirea de „supunere chimică”, termen folosit pentru situațiile în care victimele sunt sedate fără acordul lor pentru a fi agresate.