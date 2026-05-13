€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri „Vreau la mami!” Primele cuvinte ale lui Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit după 3 zile în pădure, la revederea părinților: „Ne-a spus că ne iubește”
Data publicării: 13 Mai 2026

„Vreau la mami!” Primele cuvinte ale lui Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit după 3 zile în pădure, la revederea părinților: „Ne-a spus că ne iubește”
Autor: Loredana Iriciuc

„Vreau la mami!” Primele cuvinte ale lui Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit după 3 zile în pădure, la revederea părinților „Ne-a spus că ne iubește” „Vreau la mami!” Primele cuvinte ale lui Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit după 3 zile în pădure, la revederea părinților: „Ne-a spus că ne iubește” / FOTO: colaj capturi video DC News, Digi24

Un băiețel de numai 5 ani a reușit să supraviețuiască acolo unde mulți adulți s-ar fi pierdut. Alexandru, copilul dispărut în apropierea unei păduri din Sibiu, a fost găsit viu după aproape trei zile de căutări continue. Povestea lui a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură. Sute de oameni au intrat în pădure, au mers kilometri întregi prin frig, printre frunze ude și teren accidentat, cu speranța că îl vor găsi la timp.

Momentul în care salvatorii l-au văzut pe Alexandru a fost unul care a adus lacrimi și aplauze. Copilul era speriat, dezorientat și ținea un băț în mână. A fost singur două nopți într-o zonă în care temperaturile au coborât aproape de pragul înghețului și unde trăiesc animale sălbatice.

Imaginile surprinse în timpul salvării au emoționat oamenii care au urmărit intervenția. Din elicopter s-au auzit cuvintele salvatorilor către copil.

„Vine tati, vine tati acum, da? Hello, puiu”.

Pentru cei care au participat la operațiune, găsirea lui Alexandru a însemnat mai mult decât o misiune încheiată cu succes. A fost o victorie împotriva timpului, a frigului și a fricii.

Tatăl copilului a fugit primul spre el

Alexandru a fost observat din aer, cu ajutorul unei camere de termoviziune montate pe elicopter. În clipa în care salvatorii au confirmat că băiatul este în viață, tatăl lui a alergat imediat spre locul unde fusese văzut.

Bărbatul a vorbit cu voce tremurată după ce și-a ținut din nou copilul în brațe.

„Ne-a spus și mie și mamei că ne iubește. Datorită dumneavoastră am reușit să-l găsim. Vă iubesc pe toți, datorită dumneavoastră copilul meu este iar lângă mine”, a declarat tatăl micuţului, la Observator.

Cei prezenți la operațiune l-au aplaudat pe copil pentru rezistența lui. Mulți dintre salvatori au mărturisit că au trăit momente de tensiune uriașă în cele aproape 72 de ore de căutări.

Cum a fost salvat copilul

Primii care au ajuns la Alexandru au fost salvamontiștii. Ei au coborât spre copil printr-o zonă dificilă și l-au dus până într-un luminiș, unde elicopterul a putut interveni.

Salvatorii spun că băiețelul a reacționat imediat când i-au vorbit. Deși era obosit și speriat, copilul a răspuns la semnele echipei de intervenție.

„I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc, el ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui, ne-am dus pe jos. A vrut la mami, așa a zis, vreau la mami”, a povestit Mihail Soare, operator căutare, Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti.

Primul gest al salvamontiștilor a fost să îi ofere apă. Abia după aceea l-au urcat în elicopter și l-au transportat spre ambulanța unde îl aștepta mama lui.

 

Două nopți în frig și întuneric

Alexandru a mers aproximativ doi kilometri prin pădure. Zona în care a fost găsit este dificilă chiar și pentru adulți. Terenul este abrupt, acoperit cu frunze și greu de traversat.

Faptul că băiatul a rezistat în aceste condiții i-a surprins chiar și pe cei obișnuiți cu intervențiile în natură.

„O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama poate și noi ca adulți eram mai rău, mai speriați”, a transmis plutonier Bogdan Oliu.

Medicii și salvatorii spun că temperaturile resimțite în zonă au ajuns aproape de 0 grade Celsius în timpul nopții. Copilul nu era obișnuit cu viața în natură și nu avea echipament pentru frig. Cu toate acestea, a reușit să supraviețuiască singur, în întuneric și departe de familie.

450 de oameni au participat la căutări

Operațiunea de căutare a mobilizat forțe impresionante. Aproximativ 450 de persoane au fost implicate în misiune. Au participat polițiști, luptători SAS, salvamontiști, scafandri, militari, voluntari și localnici.

Copilul a dispărut în timp ce se afla cu tatăl său în apropierea fermei familiei. Bărbatul lucra la construirea unui gard lângă liziera pădurii, iar într-un moment de neatenție, băiatul a plecat singur.

Fiecare oră care trecea aducea mai multă teamă. Oamenii au continuat însă să caute fără oprire. Echipele au folosit drone, elicoptere și camere speciale pentru detectarea temperaturii corporale.

Pentru mulți dintre cei implicați, vestea că Alexandru trăiește a fost una dintre cele mai emoționante experiențe din carieră.

Ce trebuie să știe părinții

Cazul lui Alexandru readuce în atenție cât de repede poate dispărea un copil, chiar și atunci când părintele este aproape. Specialiștii spun că primele 48 de ore sunt importante în astfel de situații.

Copiii mici reacționează impulsiv, se sperie ușor și pot merge în direcții neașteptate. Din acest motiv, părinții sunt sfătuiți să îi învețe de la vârste mici informații care le pot salva viața.

Specialiștii recomandă ca cei mici să știe:

  • numele complet
  • adresa unde locuiesc
  • numărul de telefon al părinților
  • un loc de întâlnire în caz de urgență

Dispozitivele inteligente care transmit locația în timp real pot ajuta la reducerea timpului de căutare și pot oferi un sprijin important echipelor de intervenție.

Povestea lui Alexandru s-a terminat cu o îmbrățișare. După trei zile de teamă, frig și speranță, un copil s-a întors acasă, iar sute de oameni au plecat din pădure cu sentimentul că au asistat la ceva rar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sibiu
copil
copil disparut
disparut
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”
Publicat acum 19 minute
Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Publicat acum 23 minute
Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Publicat acum 41 minute
Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Publicat acum 46 minute
Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 14 ore si 38 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Publicat acum 13 ore si 34 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Lună Nouă în Taur, 16 mai. Patru zodii își pot schimba viața
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close