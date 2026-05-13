„Vreau la mami!” Primele cuvinte ale lui Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit după 3 zile în pădure, la revederea părinților: „Ne-a spus că ne iubește”

Momentul în care salvatorii l-au văzut pe Alexandru a fost unul care a adus lacrimi și aplauze. Copilul era speriat, dezorientat și ținea un băț în mână. A fost singur două nopți într-o zonă în care temperaturile au coborât aproape de pragul înghețului și unde trăiesc animale sălbatice.

Imaginile surprinse în timpul salvării au emoționat oamenii care au urmărit intervenția. Din elicopter s-au auzit cuvintele salvatorilor către copil.

„Vine tati, vine tati acum, da? Hello, puiu”.

Pentru cei care au participat la operațiune, găsirea lui Alexandru a însemnat mai mult decât o misiune încheiată cu succes. A fost o victorie împotriva timpului, a frigului și a fricii.

Tatăl copilului a fugit primul spre el

Alexandru a fost observat din aer, cu ajutorul unei camere de termoviziune montate pe elicopter. În clipa în care salvatorii au confirmat că băiatul este în viață, tatăl lui a alergat imediat spre locul unde fusese văzut.

Bărbatul a vorbit cu voce tremurată după ce și-a ținut din nou copilul în brațe.

„Ne-a spus și mie și mamei că ne iubește. Datorită dumneavoastră am reușit să-l găsim. Vă iubesc pe toți, datorită dumneavoastră copilul meu este iar lângă mine”, a declarat tatăl micuţului, la Observator.

Cei prezenți la operațiune l-au aplaudat pe copil pentru rezistența lui. Mulți dintre salvatori au mărturisit că au trăit momente de tensiune uriașă în cele aproape 72 de ore de căutări.

Cum a fost salvat copilul

Primii care au ajuns la Alexandru au fost salvamontiștii. Ei au coborât spre copil printr-o zonă dificilă și l-au dus până într-un luminiș, unde elicopterul a putut interveni.

Salvatorii spun că băiețelul a reacționat imediat când i-au vorbit. Deși era obosit și speriat, copilul a răspuns la semnele echipei de intervenție.

„I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc, el ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui, ne-am dus pe jos. A vrut la mami, așa a zis, vreau la mami”, a povestit Mihail Soare, operator căutare, Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti.

Primul gest al salvamontiștilor a fost să îi ofere apă. Abia după aceea l-au urcat în elicopter și l-au transportat spre ambulanța unde îl aștepta mama lui.

Două nopți în frig și întuneric

Alexandru a mers aproximativ doi kilometri prin pădure. Zona în care a fost găsit este dificilă chiar și pentru adulți. Terenul este abrupt, acoperit cu frunze și greu de traversat.

Faptul că băiatul a rezistat în aceste condiții i-a surprins chiar și pe cei obișnuiți cu intervențiile în natură.

„O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama poate și noi ca adulți eram mai rău, mai speriați”, a transmis plutonier Bogdan Oliu.

Medicii și salvatorii spun că temperaturile resimțite în zonă au ajuns aproape de 0 grade Celsius în timpul nopții. Copilul nu era obișnuit cu viața în natură și nu avea echipament pentru frig. Cu toate acestea, a reușit să supraviețuiască singur, în întuneric și departe de familie.

450 de oameni au participat la căutări

Operațiunea de căutare a mobilizat forțe impresionante. Aproximativ 450 de persoane au fost implicate în misiune. Au participat polițiști, luptători SAS, salvamontiști, scafandri, militari, voluntari și localnici.

Copilul a dispărut în timp ce se afla cu tatăl său în apropierea fermei familiei. Bărbatul lucra la construirea unui gard lângă liziera pădurii, iar într-un moment de neatenție, băiatul a plecat singur.

Fiecare oră care trecea aducea mai multă teamă. Oamenii au continuat însă să caute fără oprire. Echipele au folosit drone, elicoptere și camere speciale pentru detectarea temperaturii corporale.

Pentru mulți dintre cei implicați, vestea că Alexandru trăiește a fost una dintre cele mai emoționante experiențe din carieră.

Ce trebuie să știe părinții

Cazul lui Alexandru readuce în atenție cât de repede poate dispărea un copil, chiar și atunci când părintele este aproape. Specialiștii spun că primele 48 de ore sunt importante în astfel de situații.

Copiii mici reacționează impulsiv, se sperie ușor și pot merge în direcții neașteptate. Din acest motiv, părinții sunt sfătuiți să îi învețe de la vârste mici informații care le pot salva viața.

Specialiștii recomandă ca cei mici să știe:

numele complet

adresa unde locuiesc

numărul de telefon al părinților

un loc de întâlnire în caz de urgență

Dispozitivele inteligente care transmit locația în timp real pot ajuta la reducerea timpului de căutare și pot oferi un sprijin important echipelor de intervenție.

Povestea lui Alexandru s-a terminat cu o îmbrățișare. După trei zile de teamă, frig și speranță, un copil s-a întors acasă, iar sute de oameni au plecat din pădure cu sentimentul că au asistat la ceva rar.