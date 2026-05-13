DCNews Stiri Prințesa Kate revine în vizitele externe după lupta cu cancerul. Italia, prima deplasare oficială după aproape patru ani
Data publicării: 13 Mai 2026

Prințesa Kate revine în vizitele externe după lupta cu cancerul. Italia, prima deplasare oficială după aproape patru ani
Autor: Loredana Iriciuc

imagine cu Kate Middleton Prințesa Kate revine în vizitele externe după lupta cu cancerul. Italia, prima deplasare oficială după aproape patru ani. FOTO: Reuters Marketplace

Catherine, Princess of Wales a început miercuri o vizită oficială de două zile în Italia, prima deplasare externă după finalul anului 2022. Vizita are în centru educația timpurie și dezvoltarea copiilor mici, un domeniu pe care prințesa îl susține de mai mulți ani.

Soția prințului moștenitor William, Prince of Wales a ajuns la prânz în Reggio Emilia, oraș cunoscut pentru modelul educațional Reggio, apreciat la nivel internațional pentru abordarea centrată pe creativitatea și inteligența naturală a copilului. La sosire, prințesa a fost întâmpinată de primarul orașului, Marco Massari. Zeci de persoane au așteptat-o cu steaguri britanice și mesaje precum „Ciao Kate” și „We love you Kate”, informează Agerpres.

Prima călătorie oficială în străinătate după diagnosticul de cancer

Ultima vizită externă oficială a prințesei Kate a avut loc în decembrie 2022, când a participat la ceremonia premiilor Earthshot Prize din Boston, alături de prințul William.n În martie 2024, prințesa britanică a anunțat public că a fost diagnosticată cu cancer. Casa Regală nu a oferit detalii despre tipul bolii, însă Kate a urmat ședințe de chimioterapie.

După ce a anunțat în ianuarie 2025 că boala a intrat în remisiune, prințesa și-a reluat treptat aparițiile publice și activitățile oficiale.

Educația timpurie, una dintre principalele cauze susținute de prințesă

Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, este mama a trei copii, Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales și Prince Louis of Wales.

Tema educației copiilor mici ocupă un loc important în activitatea sa publică. În 2021, ea a lansat Centrul pentru Copii Mici, un proiect dedicat primilor ani din viața copilului și impactului acestora asupra dezvoltării emoționale și cognitive.

Prințesa participă frecvent la campanii care promovează importanța relațiilor familiale, a jocului și a mediului în care cresc copiii.

Ce este pedagogia Reggio și de ce atrage interes internațional

Metoda educațională Reggio Emilia a fost dezvoltată după Al Doilea Război Mondial de psihologul și profesorul Loris Malaguzzi. Acesta a lucrat cu copii care aveau dificultăți de învățare, experiență care i-a influențat viziunea asupra educației. Filosofia sa pune accent pe nevoile individuale ale copilului și pe învățarea prin explorare, dialog și creativitate.

Modelul pornește de la ideea că fiecare copil este capabil să învețe și să își construiască propriile cunoștințe atunci când primește sprijin și libertate de exprimare.

Palatul Kensington: „Prinţesa Kate se bucură foarte mult de ideea de a merge în Italia”

Potrivit unui purtător de cuvânt al Kensington Palace, „prinţesa Kate se bucură foarte mult de ideea de a merge în Italia” pentru a descoperi mai multe despre pedagogia Reggio. Reprezentanții palatului au subliniat că această metodă educațională pune accent și pe relația copiilor cu natura, un subiect susținut constant de prințesă.

Palatul Kensington a transmis că vizita reprezintă „o nouă etapă importantă pentru Centrul pentru Copii Mici, care îşi continuă expansiunea pe plan internaţional”.

Totodată, prințesa britanică dorește „să studieze cele mai bune practici internaţionale în materie de sprijin oferit copiilor mici şi celor care se ocupă de ei”.

Oficialii italieni consideră vizita o recunoaștere importantă

Nando Rinaldi a declarat că „Marea intuiţie a lui Malaguzzi, care constituit o veritabilă revoluţie, este, în sfârşit, recunoscută astăzi”.

Acesta a spus că vizita prințesei britanice este „o sursă de mândrie” și reprezintă „pentru noi o mare recunoaştere”.

