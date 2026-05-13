Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale

Miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni s-a desfășurat Summitul B9, pentru a patra oară în Capitala României.
După ce liderii țărilor B9, reprezentanții NATO, Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la București și au adoptat declarația comună a Summitului, aceștia au luat împreună prânzul la Palatul Cotroceni.
Colegul nostru, Florin Răvdan, redactor-șef DC News TV, a obținut, în exclusivitate pentru DC News, componența meniului cu care Nicușor Dan i-a așteptat pe liderii lumii. Acesta a inclus:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avut un meniu preferențial, cu legume și fructe roșii la desert. Liderii B9 au băut Sauvignon blanc la finalul Summitului B9 de la Palatul Cotroceni.
de Anca Murgoci