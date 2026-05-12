DCNews Stiri AI-ul intră oficial în lumea dicționarelor. Ce este „Dis-moi Robert”
Data publicării: 12 Mai 2026

AI-ul intră oficial în lumea dicționarelor. Ce este „Dis-moi Robert”
Autor: Dana Mihai

AI-ul intră oficial în lumea dicționarelor. Ce este „Dis-moi Robert" - foto AI

Le Robert a lansat „Dis-moi Robert”, un asistent bazat pe inteligență artificială care răspunde întrebărilor despre limba franceză.

Dicţionarul de limba franceză Le Robert lansează un asistent bazat pe inteligenţa artificială - Dis-moi Robert - pentru a răspunde întrebărilor referitoare la limba franceză, o iniţiativă inedită în Franţa, a anunţat marţi editura care publică dicţionarul, potrivit AFP.

Ce întrebări poate primi „Dis-moi Robert”

Care este definiţia agrivoltaismului? Cum se scrie tintamarre? Care este pluralul cuvântului carnaval? Cum se spune spoiler în franceză? - acestea sunt întrebările care pot fi adresate lui Dis-moi Robert, ce poate fi acces de pe pe site-ul dicţionarului.

Este vorba despre o nouă manieră de a explora franceza şi de a se adapta la registre, mai ales ale tinerilor, a explicat pentru AFP Géraldine Moinard, directoare redacţiei dicţionarelor Le Robert.

Pentru a-i asigura fiabilitatea, asistentul conversaţional se bazează exclusiv pe datele noastre, adică pe informaţiile disponibile pe 'Dico en ligne Le Robert' şi menţionează întotdeaua sursa, a precizat Charles Bimbenet, directorul Robert. Este neutru şi transparent. Recunoaşte dacă nu găseşte răspunsul la o întrebare, adaugă el.

Lansarea coincide cu aniversarea de 60 de ani a Le Petit Robert

Lansarea acestui instrument, care există deja pentru dicţionarele din Statele Unite şi Regatul Unit, are loc cu prilejul aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Le Petit Robert, odată cu ediţia din 2027, disponibilă în librării şi online de joi. Dicţionarul include 65.000 de cuvinte, 350.000 de definiţii şi exemple, precum şi 35.000 de citate.

Lansarea 'Dis-moi Robert' nu înseamnă sfârşitul dicţionarului pe hârtie, care continuă să fie foarte utilizat la şcoală, a subliniat Géraldine Moinard. Este o nouă poartă de acces către limbă, însă nu înlocuieşte plăcerea de a răsfoi un dicţionar şi de a descoperi cuvinte noi.

Le Robert împarte piaţa cu principalul său concurent, Le Petit Larousse illustré, publicat începând cu 1905. Cele două dicţionare sunt publicate de edituri prestigioase - Editis în cazul Le Robert şi Hachette în cazul Larousse.

Noi cuvinte intră în edițiile din 2027

Ambele dicţionare îşi vor publica ediţiile 2027 în luna mai şi vor include cuvinte noi cum ar fi charo (bărbat aflat în căutarea unor aventuri amoroase multiple, potrivit Le Robert), crush (o atracţie amoroasă bruscă pentru o persoană, potrivit Le Larousse) sau incel (se referă la o mişcare masculinistă formată din bărbaţi celibatari care susţin că sunt respinşi de femei, potrivit Le Larousse). 

