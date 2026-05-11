Macron, ieșire nervoasă în timpul unui summit: A urcat pe scenă și a țipat la public / video

Incidentul a avut loc în timpul summitului care a avut loc pe 11 mai în capitala kenyană. Evenimentul, organizat în comun de Franța și Kenya, s-a concentrat pe consolidarea legăturilor economice și politice dintre națiunile din Africa și Franța, relatează presa franceză, citată de caliber.az.

În mijlocul zgomotului tot mai puternic din sală, Emmanuel Macron, care fusese așezat în primul rând, a urcat pe scenă și a luat microfonul pentru a se adresa participanților.

„Scuzați-mă, toată lumea... Hei, hei! Îmi pare rău, băieți, dar este imposibil să vorbim despre cultură cu tot acest zgomot”, a spus Macron, stârnind aplauze din partea unei părți a publicului.

Apoi i-a îndemnat pe participanți fie să rămână atenți, fie să părăsească sala dacă doreau să poarte conversații separate.

„Iată ce sugerez: dacă doriți să discutați alte chestiuni, puteți pleca. Dacă doriți să rămâneți aici, îi vom asculta pe vorbitori și vom juca după aceleași reguli”, a spus el.

VEZI ȘI: Macron a făcut spectacol în Armenia. A cântat "La Boheme", acompaniat de preşedintele şi prim-ministrul armean / Video

Redefinirea relației cu țările din Africa

Summitul Africa Forward face parte din efortul mai amplu al Franței de a-și redefini relația cu țările din Africa, pe fondul dinamicii geopolitice în schimbare și al criticilor la adresa rolului istoric al Parisului pe continent.

În timpul forumului, Macron a declarat că Franța încearcă să depășească ceea ce a descris ca fiind un model depășit de influență în Africa, declarând: „Această eră s-a încheiat”.

Mai târziu, în cadrul evenimentului, președintele francez a făcut din nou referire la perturbările din sală, remarcând cu un zâmbet că „tăcerea de obicei reduce la tăcere zgomotul”, recunoscând în același timp că participanții au fost liberi să poarte discuții private în afara sălii de ședințe.

Video: