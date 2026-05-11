€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Stiri Macron, ieșire nervoasă în timpul unui summit: A urcat pe scenă și a țipat la public / video
Data publicării: 11 Mai 2026

Macron, ieșire nervoasă în timpul unui summit: A urcat pe scenă și a țipat la public / video
Autor: Elena Aurel

emmanuel macron la forumul economic mondial de la davos Foto: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron a întrerupt o sesiune la summitul Africa Forward de la Nairobi pentru a cere liniște în sală în timpul unei discuții despre cultură și parteneriat între Africa și Franța.

Incidentul a avut loc în timpul summitului care a avut loc pe 11 mai în capitala kenyană. Evenimentul, organizat în comun de Franța și Kenya, s-a concentrat pe consolidarea legăturilor economice și politice dintre națiunile din Africa și Franța, relatează presa franceză, citată de caliber.az.

În mijlocul zgomotului tot mai puternic din sală, Emmanuel Macron, care fusese așezat în primul rând, a urcat pe scenă și a luat microfonul pentru a se adresa participanților.

„Scuzați-mă, toată lumea... Hei, hei! Îmi pare rău, băieți, dar este imposibil să vorbim despre cultură cu tot acest zgomot”, a spus Macron, stârnind aplauze din partea unei părți a publicului.

Apoi i-a îndemnat pe participanți fie să rămână atenți, fie să părăsească sala dacă doreau să poarte conversații separate.

„Iată ce sugerez: dacă doriți să discutați alte chestiuni, puteți pleca. Dacă doriți să rămâneți aici, îi vom asculta pe vorbitori și vom juca după aceleași reguli”, a spus el.

VEZI ȘI: Macron a făcut spectacol în Armenia. A cântat "La Boheme", acompaniat de preşedintele şi prim-ministrul armean / Video

Redefinirea relației cu țările din Africa

Summitul Africa Forward face parte din efortul mai amplu al Franței de a-și redefini relația cu țările din Africa, pe fondul dinamicii geopolitice în schimbare și al criticilor la adresa rolului istoric al Parisului pe continent.

În timpul forumului, Macron a declarat că Franța încearcă să depășească ceea ce a descris ca fiind un model depășit de influență în Africa, declarând: „Această eră s-a încheiat”.

Mai târziu, în cadrul evenimentului, președintele francez a făcut din nou referire la perturbările din sală, remarcând cu un zâmbet că „tăcerea de obicei reduce la tăcere zgomotul”, recunoscând în același timp că participanții au fost liberi să poarte discuții private în afara sălii de ședințe.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
kenya
africa
summit
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Criza din Ormuz ar putea declanșa o "criză umanitară majoră". Avertismentul ONU: 45 de milioane de oameni aruncați în foamete
Publicat acum 23 minute
Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Publicat acum 24 minute
Abrudean, apropiat al lui Ilie Bolojan, semnal către PSD: Cine se așteaptă la breșe în PNL, să stea liniștiți
Publicat acum 40 minute
Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Publicat acum 46 minute
Cine este pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Leo călătorea alături de soția sa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 5 ore si 19 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
Publicat acum 4 ore si 31 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
Publicat acum 9 ore si 23 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close