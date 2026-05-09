€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Vladimir Putin pune o condiție pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski
Data publicării: 09 Mai 2026

Vladimir Putin pune o condiție pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu vladimir putin, președintele Rusiei Președintele Rusiei Vladimir Putin / Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin afirmă că se va întâlni cu Volodimir Zelenski numai după ce va fi convenit un acord de pace.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev şi Moscova, transmit Reuters, AFP și Agerpres.

După întrevederea de la Kremlin cu premierul slovac Robert Fico, şeful statului rus a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o ţară terţă, cu condiţia să fie convenit în prealabil un acord de pace.

El a adăugat că în opinia sa conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat dacă doreşte să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuţiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schroder.

Pe de altă parte, Vladimir Putin şi-a exprimat speranţa că războiul din Iran se va încheia cât mai curând posibil, subliniind că dacă acest lucru nu se va întâmpla toată lumea va avea de pierdut.

Referitor la extinderea Uniunii Europene, liderul de la Kremlin a subliniat că ar fi logic ca Armenia să organizeze un referendum privind eventuala sa aderare la blocul comunitar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
ucraina
razboi
vladimir putin
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 44 minute
Femeia internată în Alicante, care a intrat în contact cu una dintre persoanele decedate din cauza hantavirusului, a primit rezultatul
Publicat acum 48 minute
Vladimir Putin pune o condiție pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Dosarele FBI despre OZN-uri: Farfurii zburătoare deasupra unei baze aeriene / Nave non-umane în apropierea unor situri militare / video + foto
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Hantavirusul ajunge în Tenerife. Klaus Iohannis probabil are deja recomandări de hotel
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Duminică te invităm să descoperi povestea Ralucăi Andreea Andrei, un super model de succes! Interviu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. L-ai cunoscut în telenovelele românești „Numai iubirea”, „Secretul Mariei” și alte producții celebre
Publicat acum 11 ore si 19 minute
Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan: E pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Soția unui actor celebru a murit din cauza hantavirusului. Ambii au fost găsiți decedați în casă
 
atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close