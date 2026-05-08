DCNews Stiri Petrișor Peiu (AUR), scenarii pentru România după trecerea moțiunii de cenzură / video
Data publicării: 08 Mai 2026

EXCLUSIV Petrișor Peiu (AUR), scenarii pentru România după trecerea moțiunii de cenzură / video
Autor: Ioan-Radu Gava

petrisor peiu aur Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, a explicat scenariile politice pentru România în următoarea perioadă.

Într-un dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, Petrișor Peiu (AUR) a precizat că, dacă partidele din Parlament își respectă deciziile, ar trebui să ne îndreptăm către alegeri anticipate.

„PNL a hotărât imediat după moțiune că vrea în opoziție și e exclusă orice combinație cu PSD. USR a hotărât că nu mai negociază cu PSD. PSD a spus că nu va guverna cu AUR, iar Nicușor Dan a spus că nu acceptă AUR la guvernare și nici guvern susținut cumva de AUR. Prin urmare, înțeleg că toată lumea vrea în opoziție și nimeni la guvernare. În situația asta, cine va mai guverna în România?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Trebuie să remarcăm faptul că dacă absolut toți liderii politici își respectă cele spuse înainte de votul asupra moțiunii, înseamnă că există o imposibilitate concretă de a vota o majoritate. Atunci ne îndreptăm spre scenariul de alegeri anticipate sau spre un guvern format cu forța, la a doua nominalizare de premier de către președinte“, a explicat președintele CNC AUR.

„Ce înseamnă cu forța?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Cu forța înseamnă că parlamentarii partidelor guvernamentale, speriați că urmează alegeri anticipate, ar vota la a doua nominalizare pe oricine ar fi propus, adică orice premier, chiar dacă nu este convenit cu ei“, a precizat acesta.

Majoritate fragilă în Parlament. Apariția unuia sau mai multor UNPR-uri

De asemenea, Petrișor Peiu a vorbit și despre formarea unei majorități fragile în Parlament, în jurul Partidului Social Democrat, susținut la guvernare de mai multe grupuri politice și parlamentari independenți.

„Ar mai fi o variantă - că din câte înțeleg doar PSD vrea la guvernare acum - dar destul de greu de obținut, de formare a unei majorități fragile în jurul PSD, UDMR și un fel de UNPR sau mai multe UNPR-uri“, a mai spus Petrișor Peiu.

„Cine ar fi cei care se califică la „mai multe UNPR-uri“?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Toate celelalte grupuri parlamentare în afară de AUR, PNL, USR. Cei plecați din alte partide, inclusiv neafiliați. Eu nu spun că oamenii aceștia își doresc o astfel de majoritate, ci spun ce s-ar putea face“, a punctat Petrișor Peiu.

