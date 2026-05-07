George Simion: AUR ar „intra la guvernare pentru români“

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat joi, la Târgu Jiu, că partidul pe care îl conduce ar intra la guvernare pentru români, refuzând să nominalizeze partide, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar intra la guvernare cu PSD, Simion a spus: "Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier nominalizat de AUR, o să vedem dacă suntem invitaţi, conform cadrului constituţional, de Nicuşor Dan, să prezentăm ceea ce ne dorim noi. Dacă Nicuşor Dan nu vrea, prezentăm românilor".

Liderul AUR a precizat că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să desemneze, săptămâna viitoare, "un premier în urma invitării tuturor partidelor, aşa cum îi cere Constituţia".

"Dacă voi fi invitat, cum este normal, conform Constituţiei, ca preşedinte de partid, o să merg la Cotroceni cu Petrişor Peiu (...) şi cu prim-vicepreşedintele Dan Dungaciu. (...) Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru şi le-am spus care sunt condiţiile noastre pentru a intra la guvernare, am spus încă de marţi, în momentul în care cu majoritate covârşitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut Guvernul Bolojan, în mod normal un premier, un om decent şi-ar fi dat demisia, aşa au făcut toţi premierii până acum care au fost demişi prin moţiune de cenzură, Bolojan se agaţă de post, în mod normal Nicuşor Dan respecta Constituţia şi eram chemaţi în ordinea voturilor primite, (...) ne chemau la Cotroceni, nu la nişte invenţii care nu există în Constituţie, discuţii informale. Aşteptăm să fim invitaţi ca al doilea partid al ţării, primul în preferinţele românilor, la Cotroceni", a mai spus el.

Întrebat dacă AUR va declanşa procedura de suspendare a preşedintelui dacă până săptămâna viitoare nu va fi chemat la consultări constituţionale pentru desemnarea premierului, Simion a răspuns: "Eu nu-mi doresc nimic pentru mine, îmi doresc respectarea Constituţiei, sunt aceiaşi oameni care au anulat alegerile. În mod normal, lăsând consultarea şi cu al doilea partid ca rezultat al alegerilor din decembrie 2024, în mod normal Nicuşor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier, pentru că el a cauzat această criză politică. Respectarea votului poporului, preşedinte Călin Georgescu".

George Simion a participat joi, la Târgu Jiu, la evenimentul "Stop distrugerii energeticii din România" şi la conferinţa "România între Brâncuşi şi Eliade".