Administrația de la Washington va fi prezentă la reuniunea B9 organizată la București, însă fără participarea directă a liderului american. Trump trimite un reprezentant oficial la Summitul B9 de la București, după ce l-a desemnat pe Thomas G. DiNanno să participe în numele Statelor Unite la întâlnirea programată pe 13 mai, la Palatul Cotroceni.

Oficialul american ocupă funcția de subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat și va conduce delegația SUA la summitul din Capitală.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Donald Trump a primit invitația de a participa la reuniunea liderilor de pe flancul estic al NATO, însă Casa Albă a transmis pe cale diplomatică faptul că președintele american nu va ajunge la București. În locul său, Washingtonul a decis să îl trimită pe Thomas G. DiNanno.

Summitul B9 de la București, pe agenda liderilor NATO

La întâlnirea organizată în România sunt așteptați și secretarul general NATO, Mark Rutte, dar și reprezentanți ai statelor nordice: Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia.

Summitul reunește cele nouă state din formatul București 9: România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Discuțiile vor fi concentrate pe securitatea regională și coordonarea pozițiilor înaintea următoarelor reuniuni importante ale Alianței Nord-Atlantice. Unul dintre subiectele importante de pe agenda reuniunii vizează Ucraina și perioada de după război, conform Digi24.

Ce reprezintă formatul B9

Platforma B9 a fost lansată în 2015 la inițiativa României și Poloniei și funcționează ca un mecanism de coordonare între statele aflate pe flancul estic al NATO. În ultimii ani, reuniunile B9 au devenit tot mai importante în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

Ediția din acest an este văzută drept una esențială pentru stabilirea unei poziții comune privind apărarea antiaeriană, mobilitatea militară și consolidarea securității în Europa de Est.

În acest context, Trump trimite un reprezentant oficial la Summitul B9 de la București, iar participarea delegației americane este considerată un nou semnal privind interesul Washingtonului pentru securitatea flancului estic al NATO.

