Kate și William anunță sosirea unui nou membru în familie, chiar la aniversarea a 15 ani de căsătorie / FOTO

Prințul William și prințesa Kate sunt părinții a trei copii, George, Charlotte și Louis. Prințul și prințesa de Wales își doresc să își mărească în continuare familia.

Cei doi au primit recent un nou membru în casă, un cățel adorabil născut la finalul anului 2025. Micul cocker spaniel s-a născut din cățeaua lor, Orla.

Orla a fost oferită familiei de James Middleton, fratele lui Kate Middleton. Cățelușa a ajuns în familia lor după moartea primului lor câine, Lupo.

Cuplul primise primul câine după căsătorie, tot din partea fratelui prințesei. James Middleton considera atunci că animalul de companie reprezenta un mod de a le consolida familia după nunta urmărită de oameni din întreaga lume.

Lupo a murit în anul 2020. La acel moment, Kate și William au vorbit despre durerea pierderii lui: „Cu foarte multă tristețe, vă anunțăm că, în weekendul trecut, iubitul nostru câine Lupo a murit. A fost în centrul familiei noastre în ultimii nouă ani și ne va lipsi enorm. William și Kate”, a transmis cuplul pe Instagram, în octombrie 2020.

A doua lor cățea a avut pui

A doua lor cățea, Orla, și-a găsit rapid locul în familia regală, înainte de a aduce pe lume o serie de pui în anul 2025. Kate și William au fost deschiși în privința dorinței lor de a oferi spre adopție puii acesteia. Cei doi nu intenționau să îi păstreze pe toți în locuința lor.

Kate și William l-au prezentat pe cel mai nou membru al familiei

Cu toate acestea, au decis să păstreze unul dintre căței. Pe acesta l-au prezentat pe Instagram, în luna în care sărbătoresc 15 ani de căsnicie.

Micul cățel poartă numele Otto. „Bine ai venit în familie, Otto!”, au scris Kate și William în descrierea fotografiei publicate online.