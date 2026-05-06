Hantavirusul a ajuns în România. 15 cazuri au fost confirmate de INSP: Simptomele care trebuie să te alarmeze

Virusul care a dus la moartea a trei persoane aflate pe o navă de croazieră în Oceanul Atlantic a fost găsit și în România. Autoritățile au pus sub monitorizare opt județe, acestea fiind supravegheate de Ministerul Sănătății.

Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în acest an a fost confirmat un caz de infecție. Dacă privim mai larg, în ultimii trei ani au fost înregistrate, cumulat, 15 îmbolnăviri cu acest virus, conform România TV.

Focarul din Atlantic și îngrijorările specialiștilor

Situația de pe nava de croazieră a ridicat semne de întrebare la nivel internațional. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte cazuri sunt analizate în prezent. În plus, peste 150 de pasageri au rămas blocați la bord din cauza măsurilor impuse.

Chiar dacă evenimentul s-a produs departe de Europa, el a readus în discuție riscurile asociate cu Hantavirusul și modul în care acesta poate evolua în anumite condiții.

Cum se transmite și ce spun experții despre simptome

Medicii explică faptul că transmiterea are loc, în cele mai multe cazuri, de la rozătoare la oameni. Inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci este principala cale de infectare. Există însă și scenarii analizate de Organizația Mondială a Sănătății care iau în calcul o posibilă transmitere între oameni.

În ceea ce privește simptomele hantavirusului, boala poate evolua serios. Sunt raportate afectări pulmonare severe, dar și forme de febră hemoragică ce implică rinichii. Tocmai de aceea, recunoașterea rapidă a semnelor este esențială.

Risc redus în Europa, dar fără vaccin disponibil

Chiar dacă situația globală atrage atenția, Organizația Mondială a Sănătății consideră că, pentru Europa, riscul rămâne unul foarte scăzut în acest moment. Cu toate acestea, lipsa unui vaccin autorizat pe continent complică lucrurile.

În prezent, tratamentul este orientat doar spre ameliorarea simptomelor, fără o soluție specifică care să elimine virusul.

În concluzie, deși numărul de cazuri de Hantavirus în România este redus, contextul internațional și lipsa unui vaccin fac ca subiectul să rămână unul important. Informarea corectă și recunoașterea rapidă a simptome hantavirus pot face diferența în gestionarea unei eventuale infecții.

