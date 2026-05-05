Șofer de 24 de ani, sub influența alcoolului, accident cu trei răniți în Capitală

În dimineața de marți, în jurul orei 04:55, polițiștii rutieri au fost sesizați privind producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bulevardul „Iuliu Maniu” și strada „Apusului” din Capitală.

Tânăr de 24 de ani, sub influența alcoolului, produce un accident

Din verificările efectuate, s-a constatat că un tânăr în vârstă de 24 de ani, aflat sub influența alcoolului, a condus un autovehicul pe strada „Apusului”, și, când a ajuns la intersecția cu bulevardul „Iuliu Maniu”, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de o femeie în vârstă de 47 de ani.

Trei persoane au fost rănite

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul autovehicului în vârstă de 24 de ani a fost testat preliminar cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

