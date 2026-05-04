Procuror amenințat cu incendierea pe WhatsApp. Vizată este o româncă din Austria, acuzată de fapte grave

O româncă din Austria a făcut presiuni pe procurorul de caz, din două dosare cu acuzații grave, pentru a schimba încadrările.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a emis un comuniat astăzi, în care anunță că, în 30 aprilie, procurorii Parchetului au finalizat rechizitorii în două cauze penale. Într-una dintre cauze, este vizată o româncă stabilită în Austria, vizată în mai multe dosare cu acuzații grave. Aceasta este acuzată, în acest ultim dosar, că l-ar fi amenințat pe procurorul de caz inclusiv cu incendierea.
”Într-un dosar penal a fost sesizată Judecătoria Buftea, dispunându-se trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate – persoană fizică, cetățean român, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de ultraj judiciar comise în condițiile concursului de infracțiuni, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale), reținându-se că, în data de 28.09.2025, orele 10:48, acționând în scop de răzbunare în legătură cu modalitatea de instrumentare și de soluționare a unui dosar penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind săvârșirea unei infracțiuni de omor, precum și ulterior, respectiv în perioada 28.09.2025, orele 13:05 – 02.10.2025, orele 20:49, acționând în baza unei rezoluții infracționale unice, în scop de intimidare, precum și cu scopul de a obține o ameliorare a situației juridice a autorului din acea cauză, respectiv pentru a se reține comiterea unei infracțiuni din culpă, în locul celei săvârșite cu intenție, inculpata, aflată pe teritoriul Austriei, i-a expediat persoanei vătămate – procuror de caz al dosarului arătat mai sus, prin intermediul aplicației WhatsApp, pe numărul personal de telefon, mai multe mesaje text conținând amenințarea cu incendierea, precum și cu săvârșirea altor infracțiuni îndreptate împotriva vieții, integrității corporale și sănătății acesteia.
În cursul urmăririi penale, audierea inculpatei s-a realizat prin intermediul unor ordine europene de anchetă puse în executare de către autoritățile judiciare din Austria – unde aceasta își are stabilită reședința”.
