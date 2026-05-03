Friedrich Merz vrea continuarea relaţiilor cu SUA, după ce Donald Trump a anunţat că retrage mii de militari americani din Germania
Data publicării: 21:53 03 Mai 2026

Friedrich Merz vrea continuarea relaţiilor cu SUA, după ce Donald Trump a anunţat că retrage mii de militari americani din Germania
Autor: Florin Răvdan

merz-biroul-oval_58020600 SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa. Foto: Agerpres

Cancelarul german Friedrich Merz spune că trebuie să accepte faptul că preşedintele SUA, Donald Trump, nu îi împărtăşeşte opiniile. Mesajul vine în contextul în care SUA vrea să retragă mii de militari americani din Germania.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a spus că trebuie să accepte faptul că preşedintele SUA, Donald Trump, nu împărtăşeşte opiniile sale, pentru a putea lucra împreună cu Statele Unite în cadrul NATO, dar a subliniat că nu există nicio legătură între neînţelegerile lor şi o retragere planificată de trupe, relatează Reuters.

Merz a respins sugestiile potrivit cărora criticile sale privind planificarea militară a SUA în Iran ar fi determinat anunţul de vineri al Washingtonului, conform căruia Statele Unite îşi vor reduce prezenţa militară în Germania - cea mai mare bază europeană a sa - cu 5.000 de soldaţi, şi şi-a reiterat angajamentul faţă de alianţa transatlantică.

Merz pusese sub semnul întrebării dacă Trump are un plan de ieşire din Orientul Mijlociu şi afirmase că SUA sunt "puse într-o situaţie jenantă" în discuţiile cu Iranul. Trump l-a numit ulterior pe Merz un lider "ineficient".

"Trebuie să accept că preşedintele american are o altă viziune asupra acestor chestiuni decât noi. Dar acest lucru nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanţi pentru noi", a declarat Merz pentru postul public ARD, într-un interviu care urma să fie difuzat duminică seara.

Întrebat dacă planurile SUA de a reduce prezenţa trupelor în Germania au legătură cu conflictul dintre cei doi lideri, Merz a spus: "Nu există nicio legătură."

Trump a cerut deja din primul său mandat o reducere a prezenţei militare americane în Germania şi a solicitat în mod repetat europenilor să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Anunţul de vineri este văzut şi ca o anulare a unui plan al administraţiei Joe Biden de a desfăşura în Germania un batalion american cu rachete cu rază lungă Tomahawk.

Aceasta reprezintă o lovitură pentru Berlin, care susţinuse iniţiativa ca pe un factor puternic de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile astfel de arme.

Merz a spus că Trump nu s-a angajat niciodată ferm în acest plan şi că este puţin probabil ca SUA să renunţe la astfel de sisteme de armament, adăugând: "Dacă nu mă înşel, americanii nu dispun de suficiente astfel de sisteme în acest moment", conform Agerpres. 

