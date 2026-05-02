SUA vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania

Pentagonul a anunțat că SUA va retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următorul an.

Această mișcare, care vine după ce președintele Donald Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru criticile sale la adresa războiului SUA cu Iranul, ar păstra în continuare peste 30.000 de soldați americani în țară.

„Secretarul de Război a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania”, a declarat purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat. „Această decizie vine în urma unei revizuiri amănunțite a poziției forțelor Departamentului în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni”, se mai arată în comunicat, potrivit CNN.

Tensiuni în relația Washington-Berlin

Trump a prefigurat reducerile la începutul acestei săptămâni, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că SUA este „umilită” de Iran.

În timpul vizitei sale la o școală din centrul Germaniei, luni, Merz i-a acuzat pe oficialii americani că intră într-un război fără o strategie clară, spunând că „întreaga afacere este, ca să spunem așa, prost gândită”.

„Iranienii sunt evident foarte pricepuți la negociere, sau mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, permițându-le americanilor să călătorească la Islamabad și apoi să plece din nou fără niciun rezultat”, a spus Merz. „O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare. Așa că sper ca acest lucru să se termine cât mai repede posibil”, a mai punctat el.

Trump a declarat, marți, că Merz „nu știe despre ce vorbește” despre Iran, adăugând ulterior că SUA „studiază și analizează” o posibilă reducere a trupelor.

Înainte de amenințarea lui Trump de a retrage unele trupe din Germania, Merz spusese că relația sa cu președintele american a rămas „bună”.

Anterior, Trump a amenințat că va reduce numărul de trupe din țară în 2020, în timpul primului său mandat, când Angela Merkel era cancelar al Germaniei.

Baza aeriană Ramstein, punct strategic al prezenței SUA în Europa

Germania găzduiește baza aeriană Ramstein, care este sediul forțelor aeriene americane din Europa - inclusiv unitatea care efectuează „operațiuni de transport aerian, lansare aeriană și evacuare aeromedicală” - și o instalație a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, potrivit site-ului său web.

În decembrie 2025, existau 36.436 de militari americani activi staționați permanent în Germania, conform datelor de la Centrul de Date privind Forța de Muncă din Apărare al SUA.

Contrele dintre liderii europeni și administrația Trump s-au intensificat din cauza războiului cu Iranul, pe care SUA l-au lansat fără a notifica majoritatea aliaților NATO. Președintele american a criticat, de asemenea, aliații pentru ceea ce consideră a fi un ajutor insuficient în conflict, amenințând că va reduce nivelul trupelor din Italia și Spania.