Subcategorii în Stiri

1 Mai:  Primăria Generală a eliminat toate parcările gratuite, inclusiv pentru mașinile  hibride
Data publicării: 06:53 01 Mai 2026

1 Mai:  Primăria Generală a eliminat toate parcările gratuite, inclusiv pentru mașinile  hibride
Autor: Crişan Andreescu

Utilizarea gratuită a parcajelor publiceva fi acordată, până la 31 decembrie 2027, exclusiv autovehiculelor electrice înmatriculate în București, iar posesorii de mașini hibride trebuie să plătească.

Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) la începutul lunii aprilie, toate facilitățile pentru parcarea gratuită se suspendă, exceptând cele a mașinilor electrice, care vor mai beneficia de această gratuitate până la sfârșitul anului 2027.

Acordarea facilității este condiționată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală. Înregistrarea se face la cerere, pe toată durata de aplicare a hotărârii.

Operatorul delegat are obligația de a soluționa cererile în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehicule electrice și hibride a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilității sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice și hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.

Potyrivit deciziei Consiliului General al Capitalei, jurnaliștii nu vor mai beneficia de acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nici de utilizarea gratuită a parcărilor publice. Actul normativ, adoptat de CGMB luna trecută, prevede abrogarea Hotărârii 305/2016, potrivit Agerpres.

