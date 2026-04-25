ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt puternic pentru toată țara
Data publicării: 11:13 25 Apr 2026

ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt puternic pentru toată țara
Autor: Elena Aurel

imagine vant puternic umbrela Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabile de duminică dimineaţa, până luni la ora 2:00.

Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 09:00 - 21:00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben, conform căreia vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar după orele amiezii şi în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

Tot duminică, între orele 12:00 - 18:00, judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, precum şi zona joasă de relief a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea se vor afla sub avertizare Cod portocaliu de vânt puternic. În intervalul menţionat, în zonele menţionate, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

Avertizare Cod portocaliu

De asemenea, vor fi vizate de o avertizare Cod portocaliu, între orele 18:00 - 20:00, local, judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

Duminică, în intervalul 12:00 - 21:00, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi în Munţii Apuseni, la altitudini mai mari de 1.600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h, fiind în vigoare o avertizate Cod portocaliu.

De duminică, ora 21:00, până luni, 2:00 pentru Carpaţii Meridionali a fost emisă o atenţionare Cod galben, ca urmare a vântului care va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

În acelaşi interval va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu pentru Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1.600 m, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h.

ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt puternic pentru toată țara
 
