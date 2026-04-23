Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Italia, pregătită să trimită nave pentru deminarea Strâmtorii Ormuz
Data actualizării: 18:14 23 Apr 2026 | Data publicării: 18:14 23 Apr 2026

Italia, pregătită să trimită nave pentru deminarea Strâmtorii Ormuz
Autor: Elena Aurel

nave de razboi Sursa foto: Freepik, @travelarium

Italia este pregătită să trimită nave pentru deminarea Strâmtorii Ormuz.

Italia este pregătită să desfăşoare până la patru nave, inclusiv două dragoare, ca parte a unei misiuni internaţionale de deminare a Strâmtorii Ormuz, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Giuseppe Berutti Bergotto, relatează Reuters, citată de Agerpres. 

Liderii europeni s-au întâlnit la Paris săptămâna trecută pentru a discuta un efort multinaţional de protejare a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, care a fost în mare parte închisă în timpul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului.

Aproximativ o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate la nivel global tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Circa 12 ţări, inclusiv Italia, au declarat că se vor alătura unei misiuni care să asigure trecerea în siguranţă a navelor odată ce condiţiile o vor permite.

"Planul de contingenţă elaborat de Şeful Statului Major al Apărării prevede un grup format din două dragoare, o navă care le va escorta şi o navă logistică", a declarat miercuri seara Giuseppe Berutti Bergotto pentru postul de televiziune RAI.

VEZI ȘI: Trump ordonă Marinei să „tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz

Mai multe state europene, implicate în misiune

"Evident, nu acţionăm singuri. Facem parte dintr-o coaliţie internaţională, alte naţiuni vor trimite şi ele dragoare", a mai spus el, adăugând că Marea Britanie, Franţa, Belgia şi Olanda au capacităţi de deminare.

Berutti Bergotto a declarat că navele italiene vor pleca din portul La Spezia, nord-vestul Italiei, şi vor avea nevoie de circa patru săptămâni pentru a ajunge în zonă. Italia are în prezent opt dragoare în serviciu.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat săptămâna trecută că guvernul va cere aprobarea parlamentului înainte de a autoriza participarea Italiei la misiunea din Strâmtoarea Ormuz.

VEZI ȘI:  Reza Pahlavi, prințul moștenitor iranian, stropit cu lichid roșu la Berlin după ce a criticat armistițiul SUA-Iran VIDEO

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Cane Corso, o rasă impunătoare, dar echilibrată: forță, calm și loialitate în prim-plan la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 24 minute
Rusia intensifică presiunea asupra comunității LGBT: Două organizații, declarate „extremiste”
Publicat acum 26 minute
Raed Arafat demontează acuzațiile din dosarul cu elicopterul. Contradicțiile din acest caz
Publicat acum 49 minute
O turistă a provocat daune de mii de euro fântânii lui Neptun din Florența pentru o „superstiție” premaritală
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Cum mediază Nicușor Dan dacă Ilie Bolojan nu mai face coaliție cu PSD. Observația președintelui după ziua de azi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 4 ore si 48 minute
POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Bogdan Chirieac, întrebare-cheie pentru Ilie Bolojan, care a spus că rămâne la Guvern ”să termine ce mai are de făcut”
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
