Italia, pregătită să trimită nave pentru deminarea Strâmtorii Ormuz

Italia este pregătită să desfăşoare până la patru nave, inclusiv două dragoare, ca parte a unei misiuni internaţionale de deminare a Strâmtorii Ormuz, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Giuseppe Berutti Bergotto, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Liderii europeni s-au întâlnit la Paris săptămâna trecută pentru a discuta un efort multinaţional de protejare a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, care a fost în mare parte închisă în timpul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului.

Aproximativ o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate la nivel global tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Circa 12 ţări, inclusiv Italia, au declarat că se vor alătura unei misiuni care să asigure trecerea în siguranţă a navelor odată ce condiţiile o vor permite.

"Planul de contingenţă elaborat de Şeful Statului Major al Apărării prevede un grup format din două dragoare, o navă care le va escorta şi o navă logistică", a declarat miercuri seara Giuseppe Berutti Bergotto pentru postul de televiziune RAI.

Mai multe state europene, implicate în misiune

"Evident, nu acţionăm singuri. Facem parte dintr-o coaliţie internaţională, alte naţiuni vor trimite şi ele dragoare", a mai spus el, adăugând că Marea Britanie, Franţa, Belgia şi Olanda au capacităţi de deminare.

Berutti Bergotto a declarat că navele italiene vor pleca din portul La Spezia, nord-vestul Italiei, şi vor avea nevoie de circa patru săptămâni pentru a ajunge în zonă. Italia are în prezent opt dragoare în serviciu.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat săptămâna trecută că guvernul va cere aprobarea parlamentului înainte de a autoriza participarea Italiei la misiunea din Strâmtoarea Ormuz.

