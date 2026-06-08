Noi detalii despre starea de sănătate a fotbalistului Christian Eriksen

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Christian Eriksen se simte bine după ce a leşinat într-un meci amical şi va fi externat în curând.

Mijlocaşul internaţional danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leşinat în timpul meciului amical de duminică împotriva Ucrainei şi se aşteaptă să fie externat în curând din spital, a anunţat, luni, Federaţia daneză de fotbal (DBU), citată de EFE și Agerpres.

"Am vorbit cu Christian în această dimineaţă şi este bine. Este alături de familia sa şi are o dispoziţie bună. Ne aşteptăm să fie externat în curând şi să se întoarcă acasă", a declarat medicul echipei naţionale a Danemarcei, Morten Boesen, într-un comunicat postat pe platforma de socializare X.

Eriksen, care are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro 2021, s-a prăbuşit la o oră după începerea meciului amical împotriva Ucrainei. El a părăsit terenul pe picioare şi a fost evacuat conştient la Spitalul Universitar din Odense).

"A fost inconştient câteva momente, dar şi-a recăpătat cunoştinţa foarte repede şi am putut comunica în scurt timp cu el", a relatat medicul.

La 34 de ani, Eriksen a căzut pe teren în min. 64 al partidei, la scorul de 2-1 pentru Danemarca, la fel cum s-a întâmplat şi la EURO în 2021.

Internaţionalul danez are un defibrilator automat în corp care trebuie să se activeze în aceste cazuri.