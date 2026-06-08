Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Noi detalii despre starea de sănătate a fotbalistului Christian Eriksen

Noi detalii despre starea de sănătate a fotbalistului Christian Eriksen

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 08 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
frf_fotbalist_romania_gala_fifa_pxl_28305500
Sursa: Pexels

Christian Eriksen se simte bine după ce a leşinat într-un meci amical şi va fi externat în curând.

Mijlocaşul internaţional danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leşinat în timpul meciului amical de duminică împotriva Ucrainei şi se aşteaptă să fie externat în curând din spital, a anunţat, luni, Federaţia daneză de fotbal (DBU), citată de EFE și Agerpres.

"Am vorbit cu Christian în această dimineaţă şi este bine. Este alături de familia sa şi are o dispoziţie bună. Ne aşteptăm să fie externat în curând şi să se întoarcă acasă", a declarat medicul echipei naţionale a Danemarcei, Morten Boesen, într-un comunicat postat pe platforma de socializare X.

Eriksen, care are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro 2021, s-a prăbuşit la o oră după începerea meciului amical împotriva Ucrainei. El a părăsit terenul pe picioare şi a fost evacuat conştient la Spitalul Universitar din Odense).

"A fost inconştient câteva momente, dar şi-a recăpătat cunoştinţa foarte repede şi am putut comunica în scurt timp cu el", a relatat medicul.

La 34 de ani, Eriksen a căzut pe teren în min. 64 al partidei, la scorul de 2-1 pentru Danemarca, la fel cum s-a întâmplat şi la EURO în 2021.

Internaţionalul danez are un defibrilator automat în corp care trebuie să se activeze în aceste cazuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Christian Eriksen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
Cele mai citite știri
Parteneri

x close