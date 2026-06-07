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DCNews Stiri Panică la amicalul Danemarca - Ucraina: Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren, la 5 ani de la infarct

Panică la amicalul Danemarca - Ucraina: Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren, la 5 ani de la infarct

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 07 Iun 2026
christian_eriksen_cardiac_instagram_spital_01865400 Foto de arhivă/ Instagram
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Amicalul Danemarca - Ucraina a fost abandonat, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren.

Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbușit din nou pe gazon, în timpul partidei amicale dintre Danemarca și Ucraina. Meciul a fost abandonat la 2 - 1 pentru nordici. Deși căderea lui Eriksen a amintit de momentul dureros din urmă cu 5 ani, acesta a ieșit pe propriile picioare de pe teren, alături de soția sa. 

În urmă cu 5 ani, la Euro 2021, Eriksen a făcut infarct pe teren. 

Astăzi, la Odense, în minutul 65 al meciului de pregătire, Christian Eriksen a căzut la pământ din senin. Cu doar câteva secunde înainte, mijlocașul și-a dus mâna la inimă.  

Camerele TV întoarse spre alte zone, jucătorii s-au unit în jurul lui Eriksen, iar spectatorii au aplaudat

Și de această dată s-a remarcat solidaritatea, într-un moment dureros: - a fost înconjurat de colegi și adversari, iar camerele TV au fost întoarse către alte zone ale arenei. Zece minute mai târziu, stadionul a început să aplaude. Eriksen s-a ridicat în picioare și pe gazon a coborât inclusiv soția sa, Sabrina. Mijlocașul a fost dus la vestiare înconjurat de colegi. 

În minutul 79 al meciului, căpitanul danezilor, revenit pe teren, i-a făcut semn arbitrului Sondre Kringstad că nu vor să mai joace. Acesta a fluierat finalul meciului.

Christian Eriksen a fost dus la spital. Morten Boesen, doctorul naționalei daneze, a declarat: ”Christian e bine, a ieșit pe propriile picioare de pe teren. Din câte am văzut, defibrilatorul funcționează cum trebuie. Și-a pierdut puțin cunoștința, dar și-a recăpătat-o foarte repede, am putut vorbi imediat cu el”. 

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Christian Eriksen
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