VIDEO | Momente GROAZNICE la EURO 2021. Christian Eriksen, leşin pe teren. UPDATE - UEFA: Jucătorul este în stare stabilă

UPDATE: ”Christian Eriksen este conștient și va fi supus la noi examene medicale la spitalul Rigshospitalet”, a fost anunțul oficialilor din Danemarca.

UPDATE: "Având în vedere evenimentele medicale care l-au avut în centru pe Eriksen, o şedinţă de criză a fost convocată. Mai multe detalii despre meci vor fi comunicate la 19:45 CET. Jucătorul a fost transferat la spital şi a fost stabilizat", transmite UEFA.

UPDATE: BEIN Sports anunţă că danezul este în stare stabilă şi că a fost dus la spital.

