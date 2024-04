Rafael Nadal continuă lupta la Madrid Open: Este totul pentru mine

Rafael Nadal își dovedește încă o dată valoarea, după ce l-a învins pe argentinianul Pedro Cachin (locul 91ATP), într-un meci maraton, de peste 3 ore, scor 6-1, (5) 6-7, 6-3.

Astfel, fostul lider mondial s-a calificat în optimile de finală de la Madrid Open, turneu de 1.000 de puncte, de unde are 5 titluri, cel mai recent triumf ”acasă” fiind în 2017, după o finală disputată în fața lui Dominic Thiem.

"Unele momente au fost bune, altele mai puțin bune. Am găsit o cale de a trece mai departe. În setul al treilea, chiar și cu unele greșeli, am reușit să fiu un pic mai imprevizibil. Asta a schimbat meciul. Acum mă bucur. Să vedem cum mă trezesc mâine, nu? Nu știu ce să spun.

Zi de zi vedem ce se întâmplă... Mă bucur de faptul că joc acasă, înseamnă totul pentru mine. Încerc să fac tot posibilul să continui să visez. Mâine este o altă zi pentru a continua să visez și să joc în fața acestui public extraordinar. Este totul pentru mine”, a declarat Rafael Nadal, după victorie, în interviul de pe teren, citat de Eurosport.

