Simona Halep și-a cerut clasamentul înapoi. Cine i-a respins solicitarea

Simona Halep, fost lider mondial, a reacționat pe o rețea socială, după ce în urmă cu câteva zile a afirmat că și-a cerut recuperarea poziției în clasamentul WTA, unde ca urmare a pauzei competiționale cauzate de suspendarea de 19 luni, a ieșit din top 1.000, fapt ce o împiedică să participe la turneele mari, unde făcea senzație cu ani în urmă. De altfel pentru a putea participa la acestea ar avea nevoie de wild-card, deoarece nici în calificări nu îi permite punctajul să evolueze.

În încercarea sa de a-și recupera clasamentul dinaintea suspendării, locul 7 WTA, Simona Halep, dubla deținătoare de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Winbledon (2018), a fost refuzată de Consiliul Jucătoarelor.

În prezent, aflată pe locul 889 WTA, cu numai 27 de puncte, Simona Halep a distribuit într-un InstaStory lista sportivelor care nu au fost de acord cu revenirea sa în topul tenisului feminin, ”poveste” care fost distribuită și de WTA România, pe platforma X (fostul Twitter).

”Se pare că Simona a încercat să obțină ajutor din partea Consiliului Jucătoarelor pentru a-și obține clasamentul înapoi, dar a fost refuzată. E ușor să înțelegi de ce, când vezi cine face parte din Consiliul Jucătoarelor”, este mesajul pe care WTA România l-a distribuit pe contul de Twitter.

Jucătoarele în cauză sunt: Victoria Azarenka (Belarus, 20 WTA),Caroline Garcia (Franța, 48 WTA), Madison Keys (SUA, 21 WTA), Jessica Pegula (SUA, 7 WTA), Donna Vekic (Croația, 19 WTA), Daria Saville (Australia, 106 WTA), Gabriela Dabrowski (Canada, 3 WTA la dublu) Aleksandra Krunic (Serbia, 67 WTA la dublu).

La câteva ore de la acest mesaj, tot într-un InstaStory, Simona Halep a postat un alt mesaj, care avea o legătură indirectă cu cel privind jucătoarele care i-au respins cererea.

FOTO: captură Instagram @ Simona Halep

”Oamenii slabi sunt răzbunători. Oamenii puternici sunt iertători”, a scris Simona Halep pe Instagram.

FOTO: captură Instagram @ Simona Halep

Simona Halep, frustrată că ITIA are ”abordări complet diferite”, după cazul Igăi Swiatek, depistată pozitiv: Nu poate fi decât rea voință

Simona Halep a reacționat dur după anunțul care a zguduit lumea tenisului feminin, potrivit căruia poloneza Iga Swiatek a fost depistată pozitiv la un control antidoping și a fost suspendată o lună de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), subliniind că au fost ”abordări complet diferite” față de cazul său, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, în august 2022. În situația sa, suspendarea inițială de 4 ani a fost redusă, după multe amânări, la 9 luni, aplicabilă începând cu 7 octombrie 2022.

Reamintim că termenul suspendării expirase în 6 iulie 2023, înainte ca apelul să fie depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, motiv pentru care TAS a anunțat în 5 martie 2024 că Halep este ”eligibilă să își reia cariera cu efect imediat”.

”Stau și încerc să înțeleg dar îi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată?

Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenței.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută.

Cum e posibil că în cazuri identice întâmplate cam în același timp ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu. Cum aș putea să accept ca WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl merităm”, a scris Simona Halep, noaptea trecută, pe pagina sa de Instagram. Citește articolul complet aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News