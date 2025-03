Play-off. Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid în Giuleşti, cu un gol marcat în prelungiri

Oaspeţii au deschis scorul prin Anzor Mekvabişvili (18), după centrarea lui Ştefan Baiaram. Rapid a egalat după pauză, prin autogolul lui Gjoko Zajkov (55), care a alunecat şi a trimis mingea centrată de Alexandru Dobre sub transversala propriei porţi, cu toată opoziţia lui Laurenţiu Popescu.



Craiovenii au marcat golul victoriei în minutele adiţionale, prin Alexandru Mitriţă (90+4), cu un şut la colţul lung.



Rapid a ratat în prima repriză prin Claudiu Petrila (20) şi Tobias Christensen (21), care nu au putut să-l învingă pe Popescu din poziţii ideale. Christensen a nimerit bara (28).



Universitatea a avut şi ea ocazii mari de gol, dar Baiaram (26) a ratat singur cu Aioani, iar portarul Rapidului a respins şutul lui Mekvabişvili (33), din afara careului.



În repriza secundă, oaspeţii au avut o bară, prin Alisson Safira (49), Aioani a respins la şutul lui Mekvabişvili (65),k din lovitură liberă, iar Baiaram a fost blocat in extremis de Denis Ciobotariu (74).



Rapid a fost periculoasă mai ales la un corner, în min. 72, la reluarea lui Alexandru Paşcanu (72), mingea căzând pe transversală.



Meciul s-a disputat cu porţile închise, însă, conform regulamentului, în tribune au avut acces copiii cu vârste sub 14 ani. Articolul 27 din Regulament Disciplinar al FRF prevede ca regulă de acces un adult (bărbat sau femeie) la minimum 7 şi maximum 10 copii. Astfel, numărul spectatorilor anunţat de organizatori a fost de 4.386.



La 12 martie, Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a sancţionat clubul FC Rapid Bucureşti cu disputarea unui meci fără spectatori, din cauza incidentelor produse de suporteri la meciul cu FCSB prin introducerea, aprinderea de materiale explozive pe stadion.



Universitatea, care a câştigat ambele meciuri din play-off, a urcat provizoriu pe primul loc cu acest succes.



Rapid nu are nicio victorie în ultimele patru etape (două egaluri, două eşecuri).



Universitatea nu a învins-o pe Rapid în sezonul regulat, 1-1 în Bănie şi 1-0 pentru Rapid.



FC Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova 1-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Gjoko Zajkov (55, autogol), respectiv Anzor Mekvabişvili (18), Alexandru Mitriţă (90+4).

Cartonaş roşu: Claudiu Petrila (Rapid) - după meci.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Irina Mirt (Bucureşti) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF

