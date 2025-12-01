România, învinsă de Danemarca cu 31-39. ”Tricolorele” intră în Main Round cu două puncte

După acest rezultat și după victoriile obținute împotriva Croației (33-24) și Japoniei (31-27), România va intra în grupele principale cu două puncte. Punctele din partida cu Croația nu se contabilizează, întrucât adversarele nu au reușit să se califice în Main Round.

România a rămas aproape de Danemarca în mare parte din meci și chiar a condus de câteva ori. La pauză, danezele aveau avantaj de 21-18, însă tricolorele au revenit rapid și au întors scorul la 22-21. De acolo, însă, echipa noastră a avut o cădere, iar Danemarca a punctat aproape la fiecare atac, reușind să se desprindă la 8-9 goluri și să câștige în final cu 39-31.

În Main Round, România va întâlni Senegal, Ungaria și Elveția.

Pentru România au înscris Grozav 9 goluri, Ostase 4, Necula 4, Mihai 2, Roșu 2, Elghaoui 2, Kerekeș 2, Popa 1, Gogîrlă 1, Dumanska 1, Boiciuc 1, Skrobic 1 și Seraficeanu 1. De partea daneză, jucătoarele cele mai eficiente au fost Hansen și Moller, cu câte 6 goluri, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de suporteri români prezenți la Ahoy Arena de Ziua Națională.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) și bronz (2015). Cea mai slabă clasare a fost locul 17, în 2001. Naționala României este singura echipă din lume prezentă la toate edițiile Campionatului Mondial, iar ediția din 2025 este a 27-a.