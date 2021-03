CSM Bucureşti, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor, după victoria cu SCM Râmnicu Vâlcea. Cristina Neagu: Scorul reflectă diferenţa dintre noi

'Cred că am demonstrat şi acum două săptămâni că ne-am pregătit foarte bine împotriva lor. Mă refer în campionat, când deşi ne-au lipsit multe jucătoare, am jucat bine şi am câştigat. Astăzi cred că am jucat la superlativ, de la prima jucătoare la ultima. Am pregătit meciul foarte bine şi cred că diferenţa de scor reflectă diferenţa dintre noi şi Vâlcea în acest moment. Au fost câteva faze de apărare bune la rând când am luat mingea şi am dat gol. La un moment dat m-am uitat la tabelă şi am văzut că avem trei goluri avans. Parcă nici nu îmi dădeam seama de unde aveam diferenţa de 3 goluri. După care încrederea noastră a crescut foarte mult şi am început să ne apărăm din ce în ce mai bine. De asemenea, am înscris foarte uşor în atac. Aşa s-a ajuns la această diferenţă foarte mare de scor', a spus Neagu la Digi Sport.

'Nu ştiu dacă experienţa noastră a contat azi. Pentru că Vâlcea a fost mereu foarte încrezătoare în meciurile cu noi. Aş spune chiar un pic arogantă în unele dintre confruntări. Noi am venit aici să câştigăm, am vrut să rezolvăm calificarea în sferturi din primul meci. Sigur că există şi returul şi trebuie să îl tratăm cu seriozitate, pentru că e sport şi niciodată nu ştii ce se poate întâmpla. E clar însă că e o diferenţă de scor destul de liniştitoare, însă vrem să câştigăm şi acasă', a adăugat interul stânga.

Neagu a menţionat că nu e important faptul că a marcat 13 din cele 33 de goluri ale formaţiei sale în meciul cu SCM Rm. Vâlcea: 'Nu e important cât am marcat eu. Fetele au avut o atitudine extraordinară, de la prima jucătoare, la ultima. Cred că am arătat că putem lupta împotriva oricărei echipe. Mă bucur foarte mult că am câştigat azi, pentru că e o dublă foarte importantă pentru noi deoarece ne dorim să ajungem în Final4, ca în fiecare an. Aşa că eu încerc să îmi fac datoria de fiecare dată cât de bine pot. Însă unitatea de echipă şi atitudinea au făcut diferenţa în ultimele meciuri'.

Cristina Neagu a precizat că nu va uita niciodată perioada în care a jucat la Oltchim Râmnicu Vâlcea (2009-2013). 'Azi dimineaţă la antrenament am observat că s-au schimbat câteva lucruri aici, în sală. Perioada Oltchim Rm. Vâlcea va rămâne mereu în sufletul meu. Poate a fost cea mai bună perioadă din istoria clubului din Vâlcea, atunci când în 2010 am jucat şi finala Ligii Campionilor. Am rămas încă prietenă cu mulţi dintre fani. Aici sunt oameni cunoscători de handbal, publicul vâlcean e unul senzaţional. Din păcate situaţia nu ne permite să jucăm cu spectatori. Însă e clar că perioada petrecută la Vâlcea va rămâne mereu în sufletul meu', a explicat ea.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins în deplasare formaţia SCM Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 33-24 (13-12), sâmbătă, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Acesta este primului duel românesc din istoria celei mai importante competiţii intercluburi din lume.

Manşa secundă se va juca în data de 13 martie (ora 17:00), la Bucureşti, în Sala Polivalentă Ioan Kunst-Ghermănescu. Învingătoarea din această dublă va întâlni în sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu câştigătoarea din duelul ŢSKA Moscova - Krim Mercator Ljubljana.