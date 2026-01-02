€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Protestele din Iran continuă pentru a șasea zi consecutiv
Data actualizării: 23:36 02 Ian 2026 | Data publicării: 23:36 02 Ian 2026

Protestele din Iran continuă pentru a șasea zi consecutiv
Autor: Elena Aurel

iran_31599700 Protestele din Iran au continuat vineri pentru a șasea zi consecutiv. Foto: Agerpres
 

Protestele din Iran au continuat vineri pentru a șasea zi consecutiv.

Protestele declanşate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a şasea zi consecutiv, în mai multe oraşe ale ţării, inclusiv la Teheran, unde manifestanţii au reluat scandările împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem, Ali Khamenei, transmite EFE.

După două zile de relativă acalmie în capitală, protestatarii au ieşit din nou în stradă în cartierele din estul şi vestul Teheranului, scandând lozinci precum "Moarte dictatorului", potrivit imaginilor difuzate de activişti pe reţelele sociale. Manifestaţii nocturne au fost semnalate şi în marile oraşe Mashhad (nord-est), Shiraz (sud) şi Zahedan (sud-est).

În paralel, în oraşele Marvdasht (sud), Kuhdasht (vest) şi Fuladshahr (centru) au avut loc funeraliile a trei manifestanţi ucişi, la care au participat sute de persoane. Participanţii au scandat sloganuri împotriva regimului islamic şi în favoarea restaurării monarhiei şi a dinastiei Pahlavi, al cărei moştenitor, Reza Pahlavi, trăieşte în exil în Statele Unite din 1979.

În unele zone, forţele de securitate au intervenit folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Potrivit ONG-ului iranian de opoziţie Hrana, cu sediul în SUA, în primele cinci zile de proteste au murit cel puţin şapte persoane, 33 au fost rănite, iar aproximativ 119 au fost arestate.

VEZI ȘI: Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul Apărării

Avertismentul lui Donald Trump

Joi, preşedintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că Statele Unite ar putea interveni dacă autorităţile iraniene vor trage asupra manifestanţilor paşnici. "Dacă Iranul împuşcă şi ucide violent protestatari paşnici, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite vor veni în ajutorul lor", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, afirmând că SUA sunt pregătite să acţioneze.

Autorităţile iraniene au condamnat ferm declaraţiile liderului de la Casa Albă şi au avertizat asupra unor consecinţe grave în cazul oricărei intervenţii externe. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a declarat pe platforma X că o ingerinţă a SUA ar "destabiliza întreaga regiune" şi ar "distruge interesele americane", avertizând totodată asupra siguranţei soldaţilor americani.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al poliţiei iraniene, Said Montazeralmahdi, a adoptat un ton neobişnuit de conciliant, afirmând că forţele de ordine înţeleg revendicările economice ale populaţiei. "Aceste proteste, de natură pur economică şi civică, exprimă dorinţa populaţiei de a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă", a declarat el, subliniind însă că poliţia nu va tolera "haosul" sau transformarea manifestaţiilor paşnice în tulburări violente.

Protestele au izbucnit duminică, pe fondul agravării situaţiei economice din Iran, marcată de o inflaţie anuală de 42%, care a depăşit 52% în perioada noiembrie-decembrie, precum şi de deprecierea accentuată a rialului, sub presiunea sancţiunilor impuse de Statele Unite şi ONU din cauza programului nuclear iranian, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Cât câștigă președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
proteste iran
criza economica
ali khamenei
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Protestele din Iran continuă pentru a șasea zi consecutiv
Publicat acum 41 minute
Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul Apărării
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Proprietarul barului din Crans-Montana, primele declarații după incendiul devastator
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Ponta compară cazul tragediei din Elveția cu nenorocirea de la Colectiv: Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close