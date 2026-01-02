Cât câștigă președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, câștigă aproximativ 726.000 de euro anual, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Aceasta reprezintă o creștere de 55,8% față de salariul de bază oficial raportat de banca centrală (466.000 de euro).

Salariul fostului ministru francez de Finanțe este de peste trei ori mai mare decât cel al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell (203.000 de euro) și îl depășește cu 21% pe cel al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Christine Lagarde mai primește aproximativ 135.000 de euro

Pe lângă salariul său de bază (466.000 de euro), Christine Lagarde primește aproximativ 135.000 de euro în alocații suplimentare pentru locuință și alte cheltuieli. Raportul anual al BCE nu oferă o defalcare detaliată a alocațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului Guvernatorilor, principalul organ de decizie al Băncii Centrale Europene.

Încă 125.000 de euro pentru Christine Lagarde

Christine Lagarde câștigă, de asemenea, aproximativ 125.000 de euro pentru funcția sa de unul dintre cei 18 membri ai consiliului de administrație al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI). Salariile BCE nu menționează acest element. BRI însăși publică doar remunerația totală a tuturor membrilor organului său de conducere.

Calculele Financial Times se bazează pe rapoartele anuale ale BCE și BRIS și pe un document tehnic care detaliază „termenii și condițiile” salariale pentru înalții funcționari ai fostei instituții. Estimările nu includ contribuțiile BCE la pensia lui Lagarde sau costul planurilor sale de asigurare de sănătate din cauza lipsei de date disponibile.

Banca a răspuns într-un comunicat că salariul președintelui său a fost stabilit de un comitet de remunerare și de Consiliul Guvernatorilor în timpul creării BCE în 1998 și a crescut doar în conformitate cu ajustările salariale aplicabile tuturor angajaților săi.