Stiri

Data actualizării: 17:46 01 Ian 2026 | Data publicării: 17:15 01 Ian 2026

În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună
Data actualizării: 17:46 01 Ian 2026 | Data publicării: 17:15 01 Ian 2026

Autor: Editor Team

DC Media Group
 

În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane.

Într-un peisaj tot mai frământat și un an 2025 dificil, publicațiile din trustul DC Media Group au înregistrat o audiență importantă la nivelul întregului portofoliu media.

Potrivit datelor centralizate pentru perioada ianuarie-decembrie 2025, platformele din cadrul DC Media Group au cumulat 173.425.542 de afișări și 26.583.470 de utilizatori unici. Astfel se confirmă poziția grupului printre cele mai puternice entități media din mediul online românesc.

Pentru noi, fiecare cifră contează, iar pentru că sunteți aici de ordinul milioanelor ne obligă să rămânem pe poziții și să fim și mai buni în 2026. Și nu sunteți doar niște cifre în tabel. Sunteți parte din povestea noastră și vă mulțumim pentru feedbackul pe care ni l-ați dat de fiecare dată.

Știrile din România sunt rareori pozitive, dar rolul nostru este să privim dincolo de titluri. Vă oferim analize de profunzime pentru ca, indiferent de situație, să fiți pregătiți pentru ceea ce urmează și să faceți alegerile corecte pentru viitorul dumneavoastră.

Așa cum spuneam în noaptea dintre ani, 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bine ca în 2025. Din acest motiv, vă așteptăm pe toate platformele noastre pentru ca împreună să înțelegem de ce se întâmplă.

Fără dumneavoastră, toate aceste cifre nu ar însemna nimic. De aceea, mergem mai departe cu aceeași promisiune: Să fim corecți, echilibrați și aproape de oameni. 2026 începe cu încredere, dar mai ales cu recunoștință pentru fiecare cititor din cei 26.583.470 de utilizatori unici. 

Vă mulțumim că ne-ați oferit încredere și nu uitați: Doar împreună aflăm ce se întâmplă și de ce se întâmplă, la DC Media Group. Nu vom aduce mereu vești bune, dar măcar vom înțelege efectele lor. Vom încerca să aflăm ce ne ascund autoritățile și vom pune mereu adevărul pe primul loc. Suntem aici să dăm sens contextului, nu doar să bifăm știrile zilei.

La mulți ani, dragi cititori! La mulți ani, DC News! La mulți ani, DC Media Group!

dcnews
dc media group
