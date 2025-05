Legătura Laurei Codruța Kovesi cu Victor Ciutacu. Se întâmplă pe 15 mai

Ambii își sărbătoresc, joi, ziua de naștere. Laura Codruța Kovesi și Victor Ciutacu sunt născuți în aceeași zi - pe 15 mai. Jurnalistul România TV împlinește astăzi 55 de ani. Laura Codruța Kovesi împlinește 52 de ani.

Ciutacu a avut zece locuri de muncă. A lucrat la două ministere

Jurnalistul Victor Ciutacu a spus câte locuri de muncă a avut până în prezent.

Într-un interviu pentru DC News și DC News TV, chiar în ziua în care a împlinit un deceniu la România TV, ziaristul ne-a spus câte locuri de muncă a avut.

Mai exact, Victor Ciutacu a avut zece locuri de muncă. A lucrat la două instituții ale Guvernului - APAPS (atunci era minister) și Ministerul Economiei.

„Am început cu ziarul Meridian. Apoi a urmat Curierul Național. Am lucrat și la o companie de organizare de evenimente, dar acolo am stat doar trei luni. Am lucrat și la ziarul Adevărul. Am fost și la APAPS (Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului). Apoi la Jurnalul Național. Am fost o scurtă perioadă și la Ministerul Economiei, vreo două luni. Apoi am fost colaborator la Antena 3. Am lucrat și la Antena 2. Iar acum România TV”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu.

Astrologul DC News a dezvăluit secretele lui Victor Ciutacu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al lui Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu, jurnalist, s-a născut pe 15 mai 1970, în Sinaia, județul Prahova. Acesta este un nativ Taur. Adică o persoană foarte pragmatică, stabilă, cu nevoie de siguranță și mai rațională ca alte zodii. Zodia reprezintă caracteristicile generale și personalitatea exterioară.

Poziția Lunii din momentul nașterii, în schimb, ne oferă indicații referitoare la spectrul emoțional al nativului, la lumea interioară și la reacțiile sale. Luna se afla în Fecioară. Ceea ce înseamnă că nevoia prioritară a lui Victor Ciutacu este de a structura emoțiile, de a înțelege, de a explica, de a despica totul în mai multe bucăți, de a acorda atenție detaliilor. Se lovește permanent de dorința de a fi perfect și vrea să se simtă util. Arhetipul Fecioarei este cel al optimizării, eficientizării, dar și al criticii.

Mercur, planeta comunicării și a proceselor cognitive, se afla în Taur, în conjuncție cu Saturn. Acest aspect poate fi interpretat atât ca o resursă, cât și ca o vulnerabilitate. Resursa vine din faptul că Victor Ciutacu nu transmite o informație până când nu are o bază solidă în spate. Are un simț analitic fantastic și un ritm metodic. Nu se teme să spună lucrurile cât mai direct. Dar vulnerabilitatea este rigiditatea. Rezistența la schimbare.

Aspectul cel mai important este conjuncția Venus-Marte din semnul Gemenilor. Iubește cuvântul și îl folosește ca și cum ar fi instrumentul lui cel mai de preț. Atât în momentele bune, dar și în luptele pe care le va întâlni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News