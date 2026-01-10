€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Cei mai bogați oameni ai planetei au poluat deja cât ar fi trebuit să polueze tot anul 2026
Data publicării: 12:58 10 Ian 2026

Cei mai bogați oameni ai planetei au poluat deja cât ar fi trebuit să polueze tot anul 2026
Autor: Iulia Horovei

carbon emisii clima Emisii de carbon. Sursa foto: Freepik

Cei mai bogați oameni ai lumii și-au epuizat deja cota anuală de emisii de carbon.

 

1% dintre cei mai bogați oameni din lume și-au consumat deja cota „echitabilă” de emisii pentru anul 2026, potrivit Oxfam. Aceștia au avut nevoie de doar 10 zile pentru a realiza acest lucru.

În același timp, 0,1% dintre cei mai bogați oameni ai lumii au avut nevoie de doar trei zile pentru a epuiza bugetul anual de carbon, mai arată studiul, notează The Guardian.

Oamenii săraci, cei mai afectați de criza climatică

Organizația caritabilă a precizat că cele mai grave efecte ale emisiilor vor fi resimțite de cei care au contribuit cel mai puțin la criza climatică, inclusiv persoanele din țările cu venituri mici aflate în prima linie a crizei climatice, grupurile indigene, femeile și fetele.

Țările cu venituri mici și medii sunt cele mai expuse efectelor negative ale acestor emisii, pagubele economice globale putând ajunge la aproximativ 52 de trilioane de euro până în 2050. 

Oxfam a cerut premierului britanic să „crească taxele pe bogățiile extreme care poluează clima”, spunând: „Cele mai bogate persoane și corporații dețin o putere și o influență disproporționate”.

Organizația a mai expus faptul că 1% dintre cei mai bogați oameni din populația Regatului Unit au produs mai multă poluare cu carbon în opt zile decât 50% dintre cei mai săraci într-un an.

Nu numai că bogații sunt responsabili pentru majoritatea emisiilor de carbon, dar investesc și în cele mai poluante industrii. Un miliardar deține, în medie, un portofoliu de investiții în companii care vor produce 1,9 milioane de tone de CO2 pe an - aproximativ echivalentul emisiilor anuale a 400.000 de mașini pe benzină. 

Pentru a se încadra în limita convenită de încălzire globală de cel mult 1,5°C peste nivelurile preindustriale stabilite prin acordul de la Paris din 2015, 1% dintre cei mai bogați din populația lumii ar trebui să își reducă emisiile cu 97% până în 2030.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

criza climatica
clima
emisii
emisii carbon
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Incendiul de la barul din Crans-Montana scoate la iveală un eșec grav: lipsa controalelor, acuzată de liderul cantonului Valais după tragedia cu 40 de morți
Publicat acum 37 minute
Cetățean ucrainean, găsit în apele Prutului: A trecut ilegal frontiera de stat
Publicat acum 50 minute
Fiul fostului șah cere protestarilor iranieni să preia centrele orașelor. Răspunsul armatei
Publicat acum 1 ora si 8 minute
FOTO Durere fără margini: Nou apel al părintelui Vasile Ioana, în timp ce familia preotului Ioan Cozma își îngroapă copilul Matei
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cei mai bogați oameni ai planetei au poluat deja cât ar fi trebuit să polueze tot anul 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 08 Ian 2026
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close