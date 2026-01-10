Cei mai bogați oameni ai planetei au poluat deja cât ar fi trebuit să polueze tot anul 2026

1% dintre cei mai bogați oameni din lume și-au consumat deja cota „echitabilă” de emisii pentru anul 2026, potrivit Oxfam. Aceștia au avut nevoie de doar 10 zile pentru a realiza acest lucru.

În același timp, 0,1% dintre cei mai bogați oameni ai lumii au avut nevoie de doar trei zile pentru a epuiza bugetul anual de carbon, mai arată studiul, notează The Guardian.

Oamenii săraci, cei mai afectați de criza climatică

Organizația caritabilă a precizat că cele mai grave efecte ale emisiilor vor fi resimțite de cei care au contribuit cel mai puțin la criza climatică, inclusiv persoanele din țările cu venituri mici aflate în prima linie a crizei climatice, grupurile indigene, femeile și fetele.

Țările cu venituri mici și medii sunt cele mai expuse efectelor negative ale acestor emisii, pagubele economice globale putând ajunge la aproximativ 52 de trilioane de euro până în 2050.

Oxfam a cerut premierului britanic să „crească taxele pe bogățiile extreme care poluează clima”, spunând: „Cele mai bogate persoane și corporații dețin o putere și o influență disproporționate”.

Organizația a mai expus faptul că 1% dintre cei mai bogați oameni din populația Regatului Unit au produs mai multă poluare cu carbon în opt zile decât 50% dintre cei mai săraci într-un an.

Nu numai că bogații sunt responsabili pentru majoritatea emisiilor de carbon, dar investesc și în cele mai poluante industrii. Un miliardar deține, în medie, un portofoliu de investiții în companii care vor produce 1,9 milioane de tone de CO2 pe an - aproximativ echivalentul emisiilor anuale a 400.000 de mașini pe benzină.

Pentru a se încadra în limita convenită de încălzire globală de cel mult 1,5°C peste nivelurile preindustriale stabilite prin acordul de la Paris din 2015, 1% dintre cei mai bogați din populația lumii ar trebui să își reducă emisiile cu 97% până în 2030.