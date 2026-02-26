Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)

Este vorba despre un dosar de constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane şi spălare de bani, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Acuzații grave și la adresa patronului clubului de noapte

Potrivit surselor citate, este vizată o reţea condusă de patronul clubului, care a obţinut peste 19 milioane de lei din activităţi de prostituţie.

S-a găsit cocaină la percheziții

La descinderi, anchetatorii au găsit cocaină. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Surse apropiate anchetei spun că ar fi vizat clubul „The Buddhist”.

Rețeaua ar fi acționat pe o perioadă lungă de timp, activitățile fiind atent coordonate.

În acest moment, ancheta este în desfășurare, persoanele vizate având prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței. După finalizarea audierilor, vor fi făcute publice mai multe detalii cu privire la acest caz.