Tragedia maimuței Punch: De ce își abandonează mamele animalele puii/VIDEO

Un pui de maimuță din Japonia a cucerit inimile oamenilor după ce videoclipuri în care era agresat de alte maimuțe și respins de mama lui au circulat intens săptămâna trecută, potrivit TheGuardian.

Povestea lui Punch, macacul abandonat

Punch, un macac japonez, s-a născut în iulie anul trecut la grădina zoologică Ichikawa. A atras atenția internațională după ce îngrijitorii i-au oferit o jucărie de pluș în formă de urangutan, în urma abandonului matern.

Fără îndrumarea mamei pentru a se integra în grup, Punch s-a atașat de jucărie pentru confort. A fost filmat de mai multe ori fiind târât și urmărit de macaci mai mari în interiorul țarcului. Primele imagini îl arătau rătăcind singur cu jucăria după ce fusese împins de alte maimuțe și strângând-o la piept în timp ce era hărțuit. Publicul a fost pentru scurt timp liniștit când au apărut imagini cu o altă maimuță care îl îngrijea și îl consola. Însă, câteva zile mai târziu, noi imagini îl arătau din nou ținta agresiunilor, de această dată fiind târât în cerc de o maimuță mult mai mare, înainte de a fugi să se ascundă după o stâncă, îmbrățișându-și jucăria.

De ce își abandonează maimuțele puii

Videoclipurile au ridicat întrebări despre motivul pentru care maimuțele își abandonează puii. Alison Behie, expertă în primatologie la Universitatea Națională Australiană, a declarat că astfel de abandonuri sunt neobișnuite, dar pot apărea în anumite condiții, precum „vârsta, starea de sănătate și lipsa de experiență”.

"În cazul lui Punch, mama era la prima naștere, ceea ce indică lipsă de experiență. Îngrijitorii au sugerat și că Punch s-a născut în timpul unui val de căldură, un mediu cu stres ridicat. În situații în care supraviețuirea este amenințată de factori externi, mamele pot prioritiza propria sănătate și reproducerea viitoare, în loc să continue să îngrijească un pui a cărui stare ar putea fi afectată de condițiile de mediu"

Jucăria de pluș, soluție pentru atașament

După abandon, îngrijitorii au încercat mai multe soluții, inclusiv prosoape rulate de diferite grosimi pentru ca puiul să se agațe de ele, înainte de a-i oferi jucăria de pluș.

"Puii de macac japonez se agață imediat de corpul mamei după naștere pentru a-și dezvolta forța musculară. De asemenea, își creează un sentiment de siguranță ținându-se de ceva. Însă, pentru că fusese abandonat, Punch nu avea de ce să se agațe. Ne-am gândit că jucăria, semănând cu o maimuță, l-ar putea ajuta pe Punch să se reintegreze ulterior în grup", a explicat îngrijitorul Kosuke Shikano.

Referindu-se la urangutanul de pluș, Behie a spus că acesta ar putea funcționa ca o figură de atașament, mai ales că la șase luni puii încă au nevoie să fie alăptați. Ea a adăugat că comportamentul celorlalte maimuțe față de Punch "nu reprezintă bullying sau un comportament anormal, ci interacțiune socială obișnuită".

Potrivit expertei, macacii japonezi au ierarhii matriliniare stricte, în care familiile cu rang mai înalt își afirmă dominația asupra celor cu rang inferior. Chiar și cu mama sa alături, Punch ar fi putut fi supus acestei agresivități. Totuși, fără mamă, "este posibil ca Punch să nu dezvolte reacțiile adecvate de supunere, ceea ce ar putea avea consecințe asupra integrării sale în grup la maturitate".

În ultimele zile, grădina zoologică a înregistrat un aflux mare de vizitatori care vor să-l vadă pe Punch. Autoritățile au impus bariere mai stricte în jurul țarcului și au cerut publicului să păstreze liniștea, să evite folosirea scărilor sau a trepiedelor pentru fotografii și să limiteze timpul de observare.

Impactul mediatic și avertismentul specialiștilor

Carla Litchfield, psiholog specializat în conservare la Universitatea din Adelaide, a subliniat inteligența macacilor japonezi și utilizarea lor în cercetări biomedicale și neuroștiințifice în Japonia. Ea a menționat și faptul că macacii sunt uneori eutanasiați din cauza obiceiului de a distruge culturi agricole.

"Povestea lui Punch evidențiază impactul pierderii habitatului, al schimbărilor climatice, al bunăstării animalelor din grădini zoologice și puterea rețelelor sociale de a conecta oamenii cu animalele. Totuși, sperăm ca milioanele de aprecieri și atenția online să nu agraveze problema comerțului ilegal cu pui de maimuță pentru piața animalelor exotice, pentru că lumea consideră că sunt drăguți și potriviți ca animale de companie. Maimuțele cresc repede, Punch va fi adult în patru ani, iar oamenii nu le mai consideră atunci la fel de drăguțe sau ușor de gestionat. Maimuțele aparțin altor maimuțe. Sunt ființe sociale și au nevoie de propria specie pentru a se dezvolta mental și fizic", a spus Litchfield.

Punch nu este primul animal de la grădina zoologică ce a stârnit fascinație globală, Moo Deng, tânăra hipopotamă pitică din Thailanda, a cucerit inimile în 2024 prin personalitatea sa încăpățânată și carisma aparte.





