DCNews Stiri Despre Cravata galbenă, la Cultura pentru toți - VIDEO
Data publicării: 12:54 24 Feb 2026

EXCLUSIV Despre Cravata galbenă, la Cultura pentru toți - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu afisul filmului Cravata galbenă Emisiunea Cultura pentru toți revine cu o nouă ediție

Filmul Cravata galbenă este subiectul săptămânii, la Cultura pentru toți.

Miercuri, 25 februarie, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre filmul biografic Cravata galbenă, în regia lui Serge Ioan Celebidachi.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

cultura pentru toti
