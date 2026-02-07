Săptămâna viitoare deține toate ingredientele astrologice necesare pentru a schimba lumea. În afară de tranzitul lui Venus din Pești care ne va face mai romantici și plini de compasiune sau de careul Soare-Uranus menit să producă un plus de instabilitate, Saturn va intra în Berbec.

Când ne gândim la Saturn, avem în vedere maturizarea, limitele, structurile, organizarea, lecțiile, relația cu timpul. Când discutăm despre arhetipul Berbecului, enumerăm individualitatea, pionieratul, prospețimea, curajul, începuturile, furia și nerăbdarea.

Citește și Începe Anul Nou Chinezesc, anul Calului de Foc. Cinci zodii se îmbogățesc. Și nu discret!

Saturn va rămâne în primul semn al zodiacului până în primăvara lui 2028.

La nivel macro, acest tranzit va reforma instituțiile sau organizațiile internaționale. Să nu uităm că Saturn va face o conjuncție cu Neptun pe 20 februarie. Și că acest eveniment, care se repetă la aproximativ treizeci și sase de ani în alt semn, are darul de a schimba istoria.

Pe plan individual, vom deveni mai conștienți de valoarea timpului și de nevoia de fi independenți. Semnele cele mai afectate vor fi: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Despre aceste aspecte astrologice, efectele acestora și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 8 februarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.