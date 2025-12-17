€ 5.0923
Posteritatea lui Adrian Păunescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Data actualizării: 14:20 17 Dec 2025 | Data publicării: 13:03 17 Dec 2025

EXCLUSIV Posteritatea lui Adrian Păunescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Posteritatea lui Adrian Păunescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți Posteritatea lui Adrian Păunescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți. Foto: captură video emisiune
 

Posteritatea lui Adrian Păunescu (1943-2010) este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Miercuri, 17 decembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o Adrian Păunescu, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, scriitor, traducător și politician român.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

cultura pentru toti
adrian paunescu
flaviu predescu
