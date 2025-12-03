Miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o scriitorul și jurnalistul Radu Cosașu, unul dintre cei mai rafinați eseiști și prozatori români ai secolului XX.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.