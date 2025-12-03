€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Posteritatea lui Radu Cosașu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Data publicării: 10:04 03 Dec 2025

EXCLUSIV Posteritatea lui Radu Cosașu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Posteritatea lui Radu Cosașu (1930-2023) Posteritatea lui Radu Cosașu. Foto: Cultura pentru toți
 

Posteritatea lui Radu Cosașu (1930-2023) este subiectul săptămânii la "Cultura pentru toți".

Miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o scriitorul și jurnalistul Radu Cosașu, unul dintre cei mai rafinați eseiști și prozatori români ai secolului XX.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Radu Cosașu
cultura pentru toti
flaviu predescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Reacția lui Sorin Grindeanu, după ce Victor Ponta a semnat moțiunea de cenzură inițiată de AUR
Publicat acum 13 minute
Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC
Publicat acum 29 minute
Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Publicat acum 41 minute
Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 23 ore si 7 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close