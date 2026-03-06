Sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 17.00, Flaviu George Predescu și invitatul său, pictorul de biserici și poetul Dumitru Viorel Neagu, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre pictura bisericească și poezia autorului.

Dumitru Viorel Neagu a pictat în România două biserici în închisori(Jilava și Arad) și aproximativ 25 biserici de parohie. De asemenea, a pictat două biserici în Basarabia, una (foarte mare) în Austria și una în Italia, dar și peste 1900 de icoane. Colecționează unelte tradiționale japoneze de tâmplărie.

