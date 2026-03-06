€ 5.0937
Data actualizării: 10:54 06 Mar 2026 | Data publicării: 10:54 06 Mar 2026

EXCLUSIV Pictorul și poetul Dumitru Viorel Neagu, invitatul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

Pictorul și poetul Dumitru Viorel Neagu Pictorul și poetul Dumitru Viorel Neagu

Pictorul de biserici și poetul Dumitru Viorel Neagu este invitatul ediției emisiunii De Ce Citim de săptămâna aceasta.  

Sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 17.00, Flaviu George Predescu și invitatul său, pictorul de biserici și poetul Dumitru Viorel Neagu, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre pictura bisericească și poezia autorului.  

Dumitru Viorel Neagu a pictat în România două biserici în închisori(Jilava și Arad) și aproximativ 25  biserici de parohie. De asemenea, a pictat două biserici în Basarabia, una (foarte mare) în Austria și una în Italia, dar și peste 1900 de icoane. Colecționează unelte tradiționale japoneze de tâmplărie. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.  

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!  

