Ministrul Bogdan Ivan, interviu. Energia României, sub lupă. Ce nu ni se spune despre prețuri
Data actualizării: 11:13 03 Feb 2026 | Data publicării: 11:06 03 Feb 2026

EXCLUSIV Ministrul Bogdan Ivan, interviu. Energia României, sub lupă. Ce nu ni se spune despre prețuri
Autor: Anca Murgoci

bogdan ivanINQUAM_Photos_Octav_Ganea BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vine la DC News, DC News TV și DC Business.

Ediție specială „Ce se întâmplă?”, miercuri, ora 12:00, în direct la DC News, DC News TV și DC Business: Un dialog cu Bodan Ivan, ministrul Energiei, cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu!

Se va discuta despre prețurile din România. Va face o comparație cu alte țări. Cum este posibil așa ceva? Stăm bine sau ne amăgim? TOP investiții noi în energie. Cât curent electric importăm și la ce costuri, dar mai ales de ce am ajuns să importăm!

Soarta minelor de cărbune. Ce facem noi și cum procedează alte state din UE? Scandalul hidrocentralelor începute și neterminate. Cine le blochează și în ce scop? Lucruri mai puțin știute despre gazele din Marea Neagră.

Aflăm mai multe miercuri, ora 12.00, la DC News, DC News TV și DC Business, de la Bogdan Ivan, ministrul Energiei, într-un interviu realizat de Răzvan Dumitrescu.

Ce l-ați întreba pe ministrul Energiei?

x close