Luni, 15 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, Facultatea de Litere, Universitatea din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Programa de limba și literatura română, clasa a IX-a: petiții publice, dezbateri, polemici

Gâlceava profesorilor cu literatura

De la literatura veche și ideea de identitate națională la suveranism, protocronism și comunism

Studiu cronologic vs studiu tematic. A treia cale?

Situația în alte sisteme de învățământ

Analfabetismul funcțional. Mijloace de combatere

Atragerea elevilor în universul cărților și al lecturii

Cultivarea limbii române în proiectul de programă

Limba română și dezvoltarea competențelor de comunicare în liceu

Rolul manualelor, rolul profesorilor în studiul limbii și literaturii

Limba și literatura în Era Tehnologiei și a Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Rămâneţi alături de noi!