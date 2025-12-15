€ 5.0914
DCNews Stiri Gâlceava profesorilor cu literatura. Prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, invitată la DC Edu - VIDEO
Data publicării: 12:59 15 Dec 2025

EXCLUSIV Gâlceava profesorilor cu literatura. Prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, invitată la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

profesor Imagine cu profesor. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș este invitata lui Sorin Ivan la DC Edu.

Luni, 15 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, Facultatea de Litere, Universitatea din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Programa de limba și literatura română, clasa a IX-a: petiții publice, dezbateri, polemici
  • Gâlceava profesorilor cu literatura
  • De la literatura veche și ideea de identitate națională la suveranism, protocronism și comunism
  • Studiu cronologic vs studiu tematic. A treia cale?
  • Situația în alte sisteme de învățământ
  • Analfabetismul funcțional. Mijloace de combatere
  • Atragerea elevilor în universul cărților și al lecturii
  • Cultivarea limbii române în proiectul de programă
  • Limba română și dezvoltarea competențelor de comunicare în liceu
  • Rolul manualelor, rolul profesorilor în studiul limbii și literaturii
  • Limba și literatura în Era Tehnologiei și a Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Oana Chelaru-Murăruș
educatie
DC EDU
sorin ivan
