Luni, 15 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, Facultatea de Litere, Universitatea din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- Programa de limba și literatura română, clasa a IX-a: petiții publice, dezbateri, polemici
- Gâlceava profesorilor cu literatura
- De la literatura veche și ideea de identitate națională la suveranism, protocronism și comunism
- Studiu cronologic vs studiu tematic. A treia cale?
- Situația în alte sisteme de învățământ
- Analfabetismul funcțional. Mijloace de combatere
- Atragerea elevilor în universul cărților și al lecturii
- Cultivarea limbii române în proiectul de programă
- Limba română și dezvoltarea competențelor de comunicare în liceu
- Rolul manualelor, rolul profesorilor în studiul limbii și literaturii
- Limba și literatura în Era Tehnologiei și a Inteligenței Artificiale
Emisiunea va fi transmisă luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.
