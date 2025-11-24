€ 5.0871
DCNews Stiri Interviuri DCNews Health Forum IV – Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România - VIDEO
Data actualizării: 17:14 24 Noi 2025 | Data publicării: 16:52 24 Noi 2025

EXCLUSIV Health Forum IV – Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România - VIDEO
Autor: Doinița Manic

sistem de sanatate romania health forum Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

DC Media Group va organiza, în data de 25 noiembrie 2025, "HEALTH FORUM: Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România".

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, va organiza, în data de 25 noiembrie 2025, "HEALTH FORUM: Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România".

Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 11:00 și va fi transmis LIVE pe platformele: DC News, DC Medical și DCNews TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalele de YouTube DC News și DC Medical.

Context 


Anul 2026 se preconizează a fi un punct de cotitură pentru sistemul de sănătate din România. În fața unui sistem public de sănătate subfinanțat și cu resurse limitate, provocările cu care se confruntă sectorul sanitar sunt majore și necesită soluții rapide și sustenabile.

Presiunea pusă pe sistemul public de asigurări de sănătate crește de la an la an, odată cu îmbătrânirea populației și creșterea ponderii bolilor cronice, pe de o parte, și dezvoltarea accelerată a tehnologiilor medicale, cu rezultate spectaculoase, dar și costuri pe măsură, pe de alta.

În contextul subfinanțării cronice a sistemului sanitar și a nemulțumirii publicului legat de lipsa accesului sau de calitatea îngrijirilor medicale, reforma sistemului de asigurări de sănătate ar putea include o diversificare a opțiunilor de asigurare, îmbunătățirea pachetelor de asigurări complementare și introducerea unor măsuri care să sprijine o acoperire universală mai eficientă.

Teme de dezbatare

Printre principalele teme de dezbatere se numără:

  • Reprezintă asigurările private o soluție la criza de finanțare a sistemului public, oferind acces la servicii mai bune si contribuind la reducerea plăților informale?
  • Cum ar putea influența asigurările complementare relația public-privat în sănătate;
  • Cum trebuie reglementat și integrat sistemul privat cu cel public;
  • Ce modele de succes există pe plan european?
  • Ce tip de asigurări oferă companiile?
  • Cum se schimbă relația dintre medic și pacient în cadrul instituțiilor furnizoare de servicii de sănătate, odată ce pornește sistemul asigurărilor complementare?
  • Care sunt rezultatele anticipate în ceea ce privește reducerea timpilor de așteptare, optimizarea costurilor și creșterea calității actului medical, precum și rolul sistemului în consolidarea prevenției în sănătate?

Health Forum IV
asigurari de sanatate
x close