Health Forum IV

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, va organiza, în data de 25 noiembrie 2025, "HEALTH FORUM: Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România".

Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 11:00 și va fi transmis LIVE pe platformele: DC News, DC Medical și DCNews TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalele de YouTube DC News și DC Medical.

Context



Anul 2026 se preconizează a fi un punct de cotitură pentru sistemul de sănătate din România. În fața unui sistem public de sănătate subfinanțat și cu resurse limitate, provocările cu care se confruntă sectorul sanitar sunt majore și necesită soluții rapide și sustenabile.

Presiunea pusă pe sistemul public de asigurări de sănătate crește de la an la an, odată cu îmbătrânirea populației și creșterea ponderii bolilor cronice, pe de o parte, și dezvoltarea accelerată a tehnologiilor medicale, cu rezultate spectaculoase, dar și costuri pe măsură, pe de alta.

În contextul subfinanțării cronice a sistemului sanitar și a nemulțumirii publicului legat de lipsa accesului sau de calitatea îngrijirilor medicale, reforma sistemului de asigurări de sănătate ar putea include o diversificare a opțiunilor de asigurare, îmbunătățirea pachetelor de asigurări complementare și introducerea unor măsuri care să sprijine o acoperire universală mai eficientă.

Teme de dezbatare

Printre principalele teme de dezbatere se numără: