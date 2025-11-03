Pe 28 şi 29 octombrie, a avut loc la Parlament Forumul Siguranţei Rutiere, organizat de Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie. Au participat miniştri, parlamentari, procurori, judecători, instructori de conducere defensivă, reprezentanţi ai Poliţiei, dar şi membri din societatea civilă. Cu ce rămânem, însă?

Urmăriţi o serie de interviuri realizate de echipa DC NEWS TV, dar şi câteva intervenţii din Forum, pentru a vă face o imagine mai clară. Forumul Siguranţei Rutiere aduce propuneri care devin legi sau care rămân doar la nivel de speranţă?

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi dori să le discutăm la emisiune, ne puteţi scrie pe adresa de e-mail [email protected].