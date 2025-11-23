11.000 de români, testați gratuit pentru diabet. Vasiliki Tsagkaraki, la DC Medical și DC News

Vasiliki Tsagkaraki, General Manager Boehringer Ingelheim România, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Tudor Curtifan, Vasiliki Tsagkaraki, General Manager Boehringer Ingelheim România, ne-a vorbit despre caravana medicală pentru screeningul diabetului în cadrul căreia 11.000 de pacienți din mediul rural vor beneficia de testări gratuite.

Subiectele abordate au fost:

• Pacienții din mediul rural, acces dificil la serviciile medicale

"În mediul rural sunt pacienți, de fapt persoane, care nu au acces la servicii medicale. Și asta fie pentru că nu există infrastructură medicală, fie pentru că oamenii nu au educația necesară ca să meargă suficient de devreme la controale și să aibă grijă de sănătatea lor la timp"

• Programul Development For Generations

"Scopul ei este să creeze un impact pe termen lung pentru oameni, pentru comunități și pentru planetă. Avem trei piloni. Primul pilon este Mai Multă Sănătate. Al doilea pilon este Mai Verde. Al treilea pilon este Mai Mult Potențial"

• Cum sunt selectați pacienții în vederea testării

"Noi alegem locurile pe criterii sociale și geografice, în funcție de unde merge Caravana cu medici. Caravana cu medici are deja contactele ei și merge acolo unde este cea mai mare nevoie"

• Diabetul, boala care nu dă semne

"Multe persoane trăiesc ani de zile cu diabet în tăcere și nu află că suferă de această boală decât când apar primele complicații. Iar atunci este destul de târziu pentru a mai avea o viață cu adevărat mai sănătoasă"

• Platfomă digitală

"Dar misiunea ei este extraordinară. Din perspectivă tehnică funcționează ca o platformă de tip teleclinic. Pentru noi însă este o punte între momentul în care o persoană este diagnosticată pentru prima dată cu diabet și viitorul ei, o viață mai sănătoasă"

• Obiectivul programului

"Ne propunem să testăm în următoarele 15 luni 11.000 de pacienți din zonele rurale ale României. Știm că, epidemiologic, prevalența diabetului în România este de aproximativ 11,6 la sută. Ne așteptăm să identificăm pacienți diabetici care nu știau că suferă de diabet"

Emisiunea va fi difuzată luni, 24 noiembrie, de la ora 13:00, pe: www.dcmedical.ro , www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv