€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Cum poate fi îmbunătățită relația dintre om și animal. Irina Frasin, la DC Anima
Data publicării: 21:41 20 Noi 2025

EXCLUSIV Cum poate fi îmbunătățită relația dintre om și animal. Irina Frasin, la DC Anima
Autor: Elena Aurel

irina frasin si tudoi tim ionescu Irina Frasin și Tudor Tim-Ionescu, la DC Anima
 

Irina Frasin, doctor în filosofie, vine la DC Anima.

În această săptămână, Tudor Tim Ionescu o are invitată pe Irina Frasin, doctor în filosofie, care va aborda relația dintre om și animal și modalitățile de a o îmbunătăți. 

În ediția de vineri, cei doi vor discuta despre:

Antrozoologie: știința care schimbă relația om-animal

Ce a determinat-o să aleagă acest domeniu

Influența naturii asupra omului

Există o emancipare a modului în care sunt privite animalele? Ce spun cifrele

Animalele nu au drepturi în România

Care e stadiul antrozoologiei în România 

Care sunt provocările în relația om-animal în România. Ce soluții există

Sfaturi pentru stăpânii de animale

Urmărește DC Anima, vineri, 21 noiembrie, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00. 

Nu uitaţi, ne puteţi urmări şi pe reţelele de socializare:  

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dcnews.ro 

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@rodcnews 

Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Irina Frasin
dc anima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii
Publicat acum 39 minute
Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale
Publicat acum 54 minute
Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“ / video
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Redacția ungară a postului Radio Europa Liberă, închisă la cererea SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close