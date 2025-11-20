În această săptămână, Tudor Tim Ionescu o are invitată pe Irina Frasin, doctor în filosofie, care va aborda relația dintre om și animal și modalitățile de a o îmbunătăți.

În ediția de vineri, cei doi vor discuta despre:

Antrozoologie: știința care schimbă relația om-animal

Ce a determinat-o să aleagă acest domeniu

Influența naturii asupra omului

Există o emancipare a modului în care sunt privite animalele? Ce spun cifrele

Animalele nu au drepturi în România

Care e stadiul antrozoologiei în România

Care sunt provocările în relația om-animal în România. Ce soluții există

Sfaturi pentru stăpânii de animale

