Irina Frasin, doctor în filosofie, vine la DC Anima.
În această săptămână, Tudor Tim Ionescu o are invitată pe Irina Frasin, doctor în filosofie, care va aborda relația dintre om și animal și modalitățile de a o îmbunătăți.
În ediția de vineri, cei doi vor discuta despre:
Antrozoologie: știința care schimbă relația om-animal
Ce a determinat-o să aleagă acest domeniu
Influența naturii asupra omului
Există o emancipare a modului în care sunt privite animalele? Ce spun cifrele
Animalele nu au drepturi în România
Care e stadiul antrozoologiei în România
Care sunt provocările în relația om-animal în România. Ce soluții există
Sfaturi pentru stăpânii de animale
Urmărește DC Anima, vineri, 21 noiembrie, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.
de Roxana Neagu